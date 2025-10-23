Serghei Politik a fost atacat în seara de 20 octombrie. Tragedia a avut loc pe 18 octombrie, pe strada Stalevarov, unde locuia regizorul. Conform surselor din cadrul forțelor de ordine, regizorul a fost înjunghiat în piept în urma unui conflict cu un bărbat necunoscut.

Comitetul de Investigații din Moscova a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală gravă care a dus la deces.

Fratele victimei, Vladimir, a declarat că Serghei lupta împotriva traficanților de droguri care ascundeau substanțe interzise în scara blocului său.

În seara atacului, regizorul a ieșit să fumeze și s-a confruntat cu niște bărbați necunoscuți. „Inițial a fost doar o ceartă verbală. Mai târziu, când i-a întâlnit din nou și le-a făcut observație, situația a degenerat într-o bătaie”, a explicat Vladimir.

Politik a folosit un spray cu piper împotriva agresorilor, însă unul dintre ei l-a înjunghiat în piept. Deși a fost transportat de urgență la spital, regizorul a decedat din cauza rănii.

Anchetatorii au identificat deja suspectul principal, un cetățean străin născut în 1992. Autoritățile continuă căutările pentru prinderea acestuia.

Serghei Politik era un regizor și operator de film cunoscut, absolvent al Institutului de Cinematografie din Moscova. A lucrat la mai multe seriale TV și lungmetraje, iar în 2024 a regizat miniseria „Întoarcerea la viață”. Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Decesul său violent a șocat industria cinematografică rusă. Colegii îl descriu ca pe un profesionist talentat și un om curajos, care nu ezita să se implice în problemele comunității sale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE