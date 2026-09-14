Un Audi A8 50 TDI Quattro din 2019 a ajuns pe mâinile unei echipe de mecanici britanici după ce proprietarul a auzit un troncănit suspect la motor, iar reparațiile s-au transformat într-o factură de 13.000 de lire sterline, echivalentul a peste 15.000 de euro.

O reparație costisitoare care putea fi evitată

Proprietarul sedanului de lux echipat cu un motor diesel V6 de 3,0 litri s-a plâns de zgomote ciudate care proveneau din compartimentul motorului. Mecanicul principal a explicat că a suspectat inițial o defecțiune la axele cu came.

„Deja avem un cost de 2.000 de lire pentru piesele necesare”, a menționat acesta în timpul investigațiilor, citat de Piata Auto.

În timpul procesului de demontare, care a durat peste 7 ore, echipa de mecanici a descoperit o serie de probleme grave.

Conducta EGR de recirculare a gazelor de eșapament prezenta depuneri masive și chiar o peliculă asemănătoare unei benzi adezive, iar lanțul de distribuție era extrem de slăbit. „Situația era similară și în celălalt bloc de cilindri, cu un lanț care era de-a dreptul liber, fără pic de tensiune în el”, a explicat mecanicul.

reparație Audi A8 50 TDI Quattro din 2019 (I)

Un Audi greu de reparat

Potrivit mecanicilor, modelul Audi A8 a fost criticat pentru soluțiile tehnice complicate, care au îngreunat semnificativ procesul de reparație. De exemplu, schimbarea uleiului în cutia de viteze necesită demontarea întregului subcadru frontal.

În plus, termoflotul din interiorul blocului motor avea scurgeri de ulei, o problemă des întâlnită la acest tip de propulsor.

În timpul inspecției, s-au găsit particule metalice în baia de ulei și bucăți din patinele de la lanțul de distribuție, care obstrucționau sistemul de ungere.

reparație Audi A8 50 TDI Quattro din 2019 (II)

Mecanicul a subliniat că astfel de probleme nu apar peste noapte, ci sunt rezultatul unei întrețineri necorespunzătoare, cum ar fi intervale prea lungi între schimburile de ulei.

Costuri enorme și 2 luni pentru reparații

Un alt detaliu surprinzător a fost starea excelentă a cuzineților, ceea ce a redus costurile totale. Totuși, factura finală a rămas una impresionantă.

„Toate piesele noi și autentice de la Audi au costat 10.000 de lire, iar manopera s-a ridicat la 3.000 de lire”, a adăugat mecanicul. Cu toate acestea, reparația a durat două luni, din cauza întârzierilor în livrarea pieselor.

Această situație subliniază importanța întreținerii regulate a autovehiculelor, mai ales în cazul celor cu motoare complexe și sofisticate, precum Audi A8 TDI.