Un șofer de TIR dat afară după ce a avariat camionul va primi 8 salarii și 1.500 de euro de la firma care l-a concediat

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Tribunalul din Macerata, Italia, a decis că concedierea unui șofer de TIR, angajat al unei companii din Civitanova Marche, a fost nelegală. Instanța a obligat angajatorul să plătească despăgubiri, indemnizația de preaviz și salariile restante, potrivit Il Messaggero.
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Un șofer de vehicule de mare tonaj, concediat după ce compania l-a acuzat că a avariat un camion din neglijență, a obținut o decizie favorabilă în instanță.
Judecătorul de muncă de la tribunalul din Macerata a stabilit că măsura concedierii a fost nelegală și a obligat compania din Civitanova Marche să îl despăgubească pe fostul angajat.
Șoferul a fost angajat în 2021 cu un contract pe durată determinată, iar în anul următor a primit un contract pe durată nedeterminată.
Pe 10 aprilie 2025, bărbatul a primit prin scrisoare recomandată notificarea de concediere pentru abatere gravă. Compania a susținut atunci că șoferul ar fi provocat pagube importante unui camion al firmei din cauza neglijenței la volan și că incidentul a dus la o ruptură ireparabilă a relației de încredere dintre angajat și angajator.
Șoferul a contestat concedierea, susținând că decizia avea atât vicii de procedură, cât și de fond. Potrivit hotărârii instanței, angajatul nu a primit anterior nicio notificare oficială privind abaterea disciplinară și nu a avut posibilitatea să își prezinte apărarea sau să solicite o audiere. În plus, scrisoarea de concediere conținea o motivare considerată prea generală.
Documentul nu preciza ce camion ar fi fost avariat, când și unde s-ar fi produs incidentul și nici împrejurările concrete ale faptelor imputate.
În plus, după încetarea contractului de muncă, compania nu i-a plătit indemnizația pentru lipsa preavizului, nici TFR-ul (indemnizația de încetare a raportului de muncă) și nu i-a înmânat fluturașii de salariu pentru lunile din 2025.
Șoferul a deschis proces la tribunalul din Macerata, însă firma nu s-a prezentat în proces și nu a depus nicio probă care să susțină acuzațiile formulate împotriva angajatului.
În hotărârea pronunțată, tribunalul din Macerata a declarat concedierea nelegală și a obligat compania să îi achite fostului angajat: o despăgubire echivalentă cu opt salarii lunare, calculate în funcție de ultimul salariu utilizat la calculul TFR, 1.506 euro reprezentând indemnizația în locul preavizului, diferențele restante din TFR, ultimul salariu datorat și fluturașii de salariu aferenți anului 2025. Instanța a stabilit că toate aceste sume și documente trebuie acordate fostului angajat, după ce compania nu a reușit să dovedească legalitatea concedierii.
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