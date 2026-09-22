Un șofer de TIR dat afară după ce a avariat camionul va primi 8 salarii și 1.500 de euro de la firma care l-a concediat

Tribunalul din Macerata, Italia, a decis că concedierea unui șofer de TIR, angajat al unei companii din Civitanova Marche, a fost nelegală. Instanța a obligat angajatorul să plătească despăgubiri, indemnizația de preaviz și salariile restante, potrivit Il Messaggero.

Un șofer de TIR a câștigat procesul împotriva angajatorului din Italia

Un șofer de vehicule de mare tonaj, concediat după ce compania l-a acuzat că a avariat un camion din neglijență, a obținut o decizie favorabilă în instanță.

Judecătorul de muncă de la tribunalul din Macerata a stabilit că măsura concedierii a fost nelegală și a obligat compania din Civitanova Marche să îl despăgubească pe fostul angajat.

Șoferul a fost angajat în 2021 cu un contract pe durată determinată, iar în anul următor a primit un contract pe durată nedeterminată.

Pe 10 aprilie 2025, bărbatul a primit prin scrisoare recomandată notificarea de concediere pentru abatere gravă. Compania a susținut atunci că șoferul ar fi provocat pagube importante unui camion al firmei din cauza neglijenței la volan și că incidentul a dus la o ruptură ireparabilă a relației de încredere dintre angajat și angajator.

Instanța a declarat concedierea nelegală

Șoferul a contestat concedierea, susținând că decizia avea atât vicii de procedură, cât și de fond. Potrivit hotărârii instanței, angajatul nu a primit anterior nicio notificare oficială privind abaterea disciplinară și nu a avut posibilitatea să își prezinte apărarea sau să solicite o audiere. În plus, scrisoarea de concediere conținea o motivare considerată prea generală.

Documentul nu preciza ce camion ar fi fost avariat, când și unde s-ar fi produs incidentul și nici împrejurările concrete ale faptelor imputate.

În plus, după încetarea contractului de muncă, compania nu i-a plătit indemnizația pentru lipsa preavizului, nici TFR-ul (indemnizația de încetare a raportului de muncă) și nu i-a înmânat fluturașii de salariu pentru lunile din 2025.

Șoferul a deschis proces la tribunalul din Macerata, însă firma nu s-a prezentat în proces și nu a depus nicio probă care să susțină acuzațiile formulate împotriva angajatului.