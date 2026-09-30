Un TIR a pierdut săpun din ulei de in pe o autostradă și a transformat șoseaua în patinoar, în Suedia

O scurgere de săpun pe bază de ulei de in a transformat dimineața de marți, 29 septembrie 2026, într-un coșmar pentru șoferii de pe autostrada 41 din comuna Marks, Suedia. O porțiune de aproximativ 12 kilometri a devenit extrem de alunecoasă, iar traficul a fost blocat ore întregi.

Drumul a devenit extrem de alunecos

Conform informațiilor furnizate de publicația suedeză Carup, poliția a fost alertată la ora 07.29 cu privire la scurgerea unei substanțe necunoscute dintr-un camion aflat în mișcare.

Ulterior, s-a confirmat că era vorba despre săpun din ulei de in, o substanță utilizată frecvent pentru curățarea podelelor sau a suprafețelor din lemn, dar care a transformat carosabilul într-o adevărată capcană alunecoasă.

Drumul a devenit extrem de alunecos, iar intervenția pentru remedierea situației a fost urgentă, a transmis poliția. Traficul a fost redirecționat, iar drumarii au început imediat lucrările de curățare, care au inclus împrăștierea de nisip și măturarea reziduurilor.

Incidentul are și implicații legale

Poliția a deschis o anchetă pentru infracțiuni de mediu împotriva companiei de transport responsabilă, precum și pentru încălcarea normelor privind securizarea încărcăturii.

Autoritățile au precizat că nu este clar cum a ajuns săpunul să se scurgă din camion sau ce cantitate exactă a fost vărsată.