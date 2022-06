Mai multe vagoane ale trenului au ieșit de pe șine și s-au rostogolit parțial în Burgrain, provocând moartea a trei persoane și rănind un „număr nedeterminat de alți pasageri”, a anunțat poliția bavareză într-un comunicat de presă, adăugând că operațiunile de salvare și evacuare continuă.

La bordul trenului se aflau mai mulți elevi, potrivit publicației regionale Muenchener Merkur, care citează un ziar local.

Imaginile surprinse de la locul accidentului arată unele vagoane răsturnate, în timp ce mai multe autospeciale de intervenție sunt prezente la fața locului.

NEW: Police say multiple people are injured following a train derailment in Garmisch-Partenkirchen, Germany. pic.twitter.com/DfwGG7zmAg