Unde este locul ideal pentru păstrarea ciocolatei: în frigider sau în dulapul din bucătărie? Aceasta este întrebarea care a împărțit iubitorii de dulce de-a lungul anilor.

Profesorul Charles Spence, expert în psihologie experimentală la Universitatea Oxford, a oferit un răspuns decisiv: ciocolata depozitată în frigider are un gust mai bun. El a explicat că „mulți oameni greșesc în procesul de depozitare”.

Ne place când mâncarea produce sunete. Unul dintre principalele avantaje ale păstrării ciocolatei la frigider este sunetul clar și crocant pe care îl auziți când rupeți o tabletă rece

Pe lângă acest detaliu, răcirea îmbunătățește textura și reduce extremele de gust, oferind un echilibru plăcut între amărui și dulce.

Studiile indică trei motive principale pentru care frigiderul este preferabil:

  • Savurare prelungită – ciocolata rece se topește mai lent în gură, prelungind experiența gustativă.
  • Percepție psihologică – produsele reci sunt asociate subconștient cu prospețimea, ceea ce le face să pară mai atractive.
  • Echilibru de arome – temperaturile scăzute estompează accentele exagerate, lăsând loc unei texturi cremoase și unui gust bine definit.

Un sondaj recent realizat de Cadbury, pe un eșantion de 2.000 de participanți, a arătat că 80% dintre consumatori își răcesc ciocolata vara, iar 51% adoră sunetul specific al ciocolatei reci.

În plus, compania a lansat o gamă limitată cu aromă de frappe de căpșuni, concepută special pentru a fi savurată direct din frigider.

Profesorul Spence este cunoscut și pentru alte studii interesante legate de percepția alimentelor. Într-un alt experiment, el a explicat succesul pe care l-a avut „ciocolata Dubai”, al cărei contrast vizual între verdele intens al umpluturii de fistic și maro-ul ciocolatei atrage atenția creierului uman, făcând produsul extrem de fotogenic pentru rețelele sociale.

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