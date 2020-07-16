Tinerei i-au căzut doi dinți în timp ce prezenta știrile, miercuri dimineața, dar a reușit să treacă peste incident cu grație și să continue jurnalul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, potrivit New York Post.
Marichka Padalko a simțit că-i cad dinții, și-a dus calm mâna la gură, i-a luat și a dus la bun sfârșit buletinul de știri.
„Aceasta este probabil cea mai curioasă experiență a mea în 20 de ani în calitate de prezentator”, a scris reporterul TSN într-o postare pe Instagram care detaliază incidentul dentar.
Prezentatoarea a povestit că a avut probleme dentare din cauza unui accident suferit în urmă cu 10 ani, când fiica ei i-a scos din greșeală mai mulți dinți în timp ce se juca cu un ceas deșteptător.
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Нова „слава” прийшла звідки не чекали …. і підтримка теж?. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка? на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, „ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби?”. Ні, не щодня?. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати „іграшкою” навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося… Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і …. понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) – і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій? Завтра вранці побачимось? в @tsnua
Un coleg i-a scris prezentatoarei pe Instagram: ”Ai reacționat ca și cum ai pierde dinții în fiecare zi”.
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