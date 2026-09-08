Ungaria a decis să expulzeze zece diplomați ruși, pe motiv că aceștia ar fi desfășurat activități considerate incompatibile cu statutul diplomatic, potrivit unei declarații a ministrului ungar de externe, Anita Orbán.

Zece diplomați ruși au fost expulzați de Ungaria. Decizia de la Budapesta a fost urmată rapid de o reacție a Moscovei. Ministerul rus de Externe a anunțat că Rusia va lua măsuri împotriva Ungariei.

Ministrul ungar de externe a declarat că autoritățile de la Budapesta au evaluat activitatea celor zece membri ai misiunii diplomatice ruse și au ajuns la concluzia că aceasta nu este compatibilă cu statutul lor.

„Conform instrucțiunilor mele, marți, reprezentantul competent al Ministerului Afacerilor Externe l-a informat pe ambasadorul Rusiei în Ungaria că, potrivit evaluării autorităților maghiare, 10 membri ai misiunii ruse s-au angajat în Ungaria în activități inacceptabile pentru diplomați în temeiul Convenției de la Viena. Prin urmare, partea maghiară a solicitat persoanelor în cauză să părăsească Ungaria.”, a transmis Anita Orbán, ministrul de externe din Ungaria, pe Facebook.

Anita Orbán a precizat că măsura nu înseamnă ruperea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.

„Această decizie protejează securitatea și suveranitatea Ungariei. Ea nu implică ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. Ungaria intenționează să continue dialogul necesar, bazat pe respect reciproc și respectarea regulilor.”, a mai spus aceasta.

Diplomații ruși vizați au fost rugați să părăsească Ungaria.

Moscova a reacționat la scurt timp după anunțul Budapestei.

Ministerul rus de Externe a transmis că va răspunde expulzării celor zece diplomați ruși. Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a avut un mesaj dur la adresa autorităților maghiare.

„Răspunsul la lobby-ul rusofob din Budapesta va fi dur și dureros.”, a spus Zaharova, conform Tass.

Moscova intenționează să adopte măsuri împotriva Ungariei ca reacție la expulzarea diplomaților.

Noul prim-ministru maghiar Peter Magyar și guvernul său de centru-dreapta au afirmat în repetate rânduri că principalele alianțe ale Ungariei sunt Uniunea Europeană și NATO și că guvernul își propune să reconstruiască încrederea erodată sub Viktor Orbán.

Decizia a fost comentată și în Parlament.

„Nu vom permite nimănui să pună în pericol suveranitatea Ungariei.”, a spus Peter Magyar.

Premierul ungar a insistat că guvernul său este pregătit să apere independența și suveranitatea țării inclusiv prin mijloace diplomatice.

Expulzarea diplomaților ruși vine pe fondul unei schimbări de ton în politica externă a Ungariei.

La sfârșitul lunii august, noul guvern de la Budapesta a calificat Rusia drept o „amenințare” pentru Ungaria, Europa și ordinea globală, potrivit Reuters.