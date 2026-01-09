Sprijinul Italiei, decisiv pentru aprobarea acordului

În urma acestei decizii, șefa Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen se va duce luni în Paraguay pentru a semna acordul.

Susţinerea Italiei a fost hotărâtoare în obţinerea majorităţii calificate necesare, în contextul în care Franţa a votat împotrivă şi intenţionează să continue bătălia în Parlamentul Europeran (PE), notează AFP. Alte patru țări au votat împotrivă, și anume Austria, Irlanda, Polonia și Ungaria, în timp ce Belgia s-a abținut de la vot.

Eurodeputaţii sunt așteptați să ratifice acest acord în săptămânile următoare. Votul ar putea să fie strâns, în condițiile în care consideraţiile naţionale joacă un rol decisiv.

UE – Mercosur, una dintre cele mai mari zone de liber-schimb din lume

Acest acord – negociat începând din 1999 – face una dintre cele mai mari zone de liber-schimb din lume, între Uniunea Europeană, Brazilia, Argentina, Paraguay şi Uruguay, de peste 700 de milioane de consumartori.

Criticii acordului susţin că acesta va afecta agricultura europeană cu produse mai ieftine şi care nu respectă neapărat normele de mediu ale UE.

Susţinătorii acordului, precum Germania sau Spania, consideră că acesta va permite, dimpotrivă, o relansare a economiei europene, care se află în dificultate și este afectată dur atât de concurenţa chineză, cât şi taxele vamale impuse de președintele american Donald Trump.

Prin anularea sau reducerea multor taxe vamale, Acordul de liber-schimb UE – Mercosur favorizează exporturile europene de automobile, maşini, vin sau brânză. În sen invers, facilitează intrarea în Europa a cărnii de vită, de pasăre, a zahărului, orezului, mierii şi soiei sud-americane, prin cote de produse fără taxe care alarmează filierele vizate.

Acordul, grăbit de taxele vamale impuse de Donald Trump

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă le-a oferit un argument suplimentar susţinătorilor acordului. UE trebuie să-şi diversifice parteneriatele comerciale, subliniază Comisia Europeană.

Cu speranţa de a-i potoli pe agricultori, Comisia Europeană a făcut o serie de concesii în ultimele luni, inclusiv prin garanţii consolidate în vederea protejării produselor sensibile sau printr-un gest bugetar în viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC).

Cu toate acestea, furia agricultorilor a crescut. „Există multă tristeţe. Există multă furie şi (situaţia – n.r.) devine tot mai tensionată”, a declarat un reprezentant al agricultorilor belgieni, Judy Peeters, la o acţiune de blocare, joi seara, la o intersecţie de pe o autostradă din sudul Bruxellesului.

În Grecia, agricultorii şi-au multiplicat săptămâna aceasta barajele rutiere şi şi-au intensificat mobilizarea lansată la sfârşitul lunii noiembrie împotriva acordului UE – Mersosur.

În Franţa, tractoare se aflau joi şi vineri la Paris, în vederea denunţării atât a acordului, cât şi a preţului îngrăşămintelor sau modului în care Guvernul francez a gestionat epizootia dermatozei nondulare contagioase (DNC) la biovine.

FNSEA, cel mai mare sindicat agricol din Franța, a făcut apel, pentru 20 ianuarie, la o mare adunare în faţa sediului Parlamentului European de la la Strasbourg.

Emmanuel Macron refuză acordul de teama instabilității politice

Împotmolit în instablitate politică, preşedintele francez Emmanuel Macron a părut să ezite în privinţa acordului UE – Mercosur, calificându-l „inacceptabil în starea actuală”. Deși Macron spus „nu” acordului, extrema dreaptă a anunţat două moţiuni de cenzură, una în Adunarea Naţională franceză şi alta în Parlamentul Euroepan, cu slabe şanse de succes. Stânga radicală a anunţat, la rândul ei, depunerea unei moţiuni de cenzură în Adunarea Naţională.

UE urmează să semneze acest acord comercial în pofida lipsei de sprijin din partea Franței, prima putere agricole europeană – o situație aproape fără precedent.

„Povestea nu s-a terminat”, a subliniat guvernul francez, atât timp cât Parlamentul European nu s-a pronunţat.

Aproximativ 150 dintre cei 720 de eurodeputaţi au avertizat deja că intenţionează să sesizeze acodul în justiţie.

Unii agricultori se tem că nu vor face față concurenței

Vineri, în timpul aprobării acordului de către statele membre UE, aproximativ 50 de tractoare aparținând unor fermieri francezi, susținuți de colegii lor germani, au blocat Podul Europei de la Strasbourg.

„Nu Mercosur”, „Înnebunim”, „Vrem să trăim” și „Nicio țară fără fermieri”, au scandat agricultorii nemulțumiți.

Acordul pune în pericol „viitorul nostru ca fermieri. Nu putem concura cu aceste produse ieftine. Nu suntem competitivi în niciun fel”, a declarat pentru AFP Manuel Bockelt, un fermier german în vârstă de 45 de ani originar din Bavaria.

Tractoarele au blocat vineri traficul și la Milano. Zeci de vehicule agricole înfășurate cu steagurile Italiei au sosit în Piazza Duca d’Aosta, în fața Consiliului regional al Lombardiei, au claxonat și au descărcat baloți de fân, potrivit agenției de presă ANSA.

La Varșovia, mii de agricultori au ieșit la un marș de protest. Această mobilizare beneficiază atât de sprijinul președintelui Karol Nawrocki, cât și al premierului Donald Tusk, care amândoi s-au exprimat împotriva acordului UE – Mercosur, deși se află în tabere politice opuse.

