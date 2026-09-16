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Ursula von der Leyen susține miercuri, 16 septembrie, la Strasbourg, discursul anual despre Starea Uniunii Europene. Președinta Comisiei Europene își va prezenta prioritățile pentru următorul an, într-un moment în care UE se confruntă cu provocări legate de securitate, războiul din Ucraina, competitivitate, schimbările climatice, inteligența artificială, migrație și relațiile comerciale.
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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urcă la podiumul Parlamentului European de la Strasbourg pentru cel de-al șaselea discurs despre Starea Uniunii.
Discursul reprezintă unul dintre principalele momente politice ale anului european și are rolul de a prezenta prioritățile Comisiei pentru perioada următoare.
Potrivit Comisiei Europene, discursul din acest an este dedicat viziunii pentru anul următor și principalelor inițiative pe care Bruxelles-ul intenționează să le promoveze.
Președinta Comisiei Europene își folosește discursul pentru a-și prezenta agenda: protejarea Europei împotriva schimbărilor climatice, reducerea decalajului față de China și SUA în ceea ce privește inteligența artificială, stimularea industriei de apărare a blocului comunitar și revizuirea regulilor privind migrația.
Mark Carney, premierul Canadei, a sosit la Parlamentul European din Strasbourg. El a fost întâmpinat de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cu această ocazie, el a glumit spunând: „Sunt gata, am stiloul”, adăugând că își va lua notițe pe parcursul alocuțiunii susținute de von der Leyen, potrivit Politico.
Ursula von der Leyen a început discursul cu o replică din „Poveste despre două orașe” de Charles Dickens: „Au fost cele mai bune vremuri, au fost cele mai grele vremuri”, descriind o Europă care este în același timp mai puternică și mai precară ca niciodată.
„Așa descrie Charles Dickens Europa din perioada Revoluției Franceze. Și este, de asemenea, o descriere corectă a lumii în care trăim. Viteza schimbărilor este incredibilă. Provocările sunt excepționale. Așadar, dacă privesc Europa de astăzi, concluzia mea este următoarea: starea Uniunii noastre este mai solidă ca niciodată. Starea Uniunii noastre poate părea, totodată, mai precară ca niciodată. Aceste două afirmații pot părea incompatibile. Dar amândouă sunt adevărate.”, a spus Ursula von der Leyen în discursul său.
Deși discursul Ursulei von der Leyen a stârnit interes, aproximativ o treime din locurile din sală au rămas goale.
„Această epocă complexă, plină de mari posibilități și mari pericole, pe care toate țările încearcă să o traverseze. În această lume, Europa a ales să-și croiască propria cale. Și acum se conturează o Europă mai puternică și independentă. Aceasta este o Europă care își asigură prosperitatea. Una care se eliberează de dependența sa toxică de combustibilii fosili ruși. Care a devenit cea mai mare putere comercială de pe planetă. Care își transformă politica industrială, menținând în același timp modelul nostru social unic. Aceasta este o Europă mai capabilă ca niciodată să se apere. O Europă care și-a revizuit radical abordarea privind securizarea teritoriilor noastre. Care a majorat cheltuielile pentru apărare cu aproape 80 % numai în ultimii cinci ani. Aceasta este o Europă care se susține reciproc. Așa cum facem noi, alăturându-ne Ucrainei în lupta sa pentru viitorul său și pentru libertatea noastră.”, a continuat Ursula von der Leyen.
În cadrul discursului său referitor la reorganizarea pieței unice, Ursula von der Leyen a anunțat că Comisia Europeană îndeamnă statele membre să adere la un „pact împotriva suprareglementării”. Această inițiativă, deși prezentată fără detalii ample, vizează tendința guvernelor naționale de a include cerințe suplimentare locale la transpunerea directivelor europene în legislațiile proprii, o practică ce, în viziunea Bruxelles-ului, conduce la acumularea excesivă a birocrației.
„Simplificarea nu poate fi o stradă cu sens unic.Toate nivelurile trebuie să își implice acțiunile.”, a declarat președinta Comisiei.
Președintele Comisiei a apărat ambițiile ecologice ale UE, cerând menținerea obiectivelor climatice și pregătiri consolidate după un an cu catastrofe naturale extrem de severe.
Subliniind că doar 25% din pagube sunt acoperite de asigurări private, transformând bugetele naționale în asigurători de ultimă instanță, Ursula von der Leyen a anunțat că Comisia va crea o Alianță a Asigurărilor Climatice, un Plan European pentru Valurile de Căldură și o Inițiativă Europeană pentru Apă.
„Trebuie să luăm măsuri pentru a elimina acest decalaj. Acesta este motivul pentru care Comisia va înființa o Alianță a Asigurărilor Climice.”, a transmis Ursula von der Leyen.
Von der Leyen a oferit detalii despre pachetul privind reziliența climatică programat pentru sfârșitul lunii octombrie. Propunerea va identifica 100 de teritorii europene vulnerabile și își propune să facă din Europa o lideră în tehnologii de adaptare, precum culturile rezistente la secetă și prevenirea inundațiilor.
„Flăcările s-au extins din munții din Irlanda, până în insulele din Grecia și Croația. În Alpi, ghețari vechi se retrag tot mai mult în fiecare zi. Impactul tuturor acestor lucruri este devastator: 660.000 de hectare au fost arse. Circa 12 tone de recoltă au fost pierdute. Fluvii cheie precum Dunărea, Rinul sau Garonne dispar sub ochii noștri”, a mai spus șefa CE.
Blocul comunitar va dezvălui încă un plan privind apa, „Inițiativa privind apa”, așa cum a fost numită de von der Leyen, în încercarea de a aborda deficitul de apă după seceta record din vara aceasta.
La fel ca anul trecut, von der Leyen a omagiat eforturile pompierilor europeni împotriva incendiilor forestiere. Familia pilotului danez Rune Kyndal, decedat într-o misiune în Grecia, a fost prezentă în sală, fiind primită cu cele mai puternice aplauze.
„Suntem onorați să vă avem alături de noi. Rune și-a dat viața pentru a-i salva pe alții. Astăzi, întreaga Europă îi este datoare.”, a spus președinta Comisiei Europene.
Cu toate acestea, pompierii solicită guvernelor și Bruxelles-ului sprijin concret, mai mult personal, resurse și condiții mai bune de muncă.
Recunoscând aceste cerințe, von der Leyen a subliniat necesitatea de a acționa la o scară mai mare și a propus crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendiilor.
Deși optimistă privind tehnologia, von der Leyen a abordat avertismentele legate de inteligența artificială și apelurile de a-i încetini dezvoltarea, amintind de atacul cibernetic din această vară al agenților OpenAI asupra HuggingFace.
Aceasta a evidențiat că UE dispune de Legea privind inteligența artificială și că dorește să colaboreze cu Regatul Unit și Canada pentru testarea și evaluarea modelelor, fără a menționa SUA sau China.
Totodată, ea a anunțat că va invita laboratoarele de IA de frontieră pentru a discuta sprijinirea industriei în „accelerarea ritmului frontierei”, preluând o expresie a CEO-ului Anthropic, Dario Amodei.
„IA devine rapid un element fundamental al economiei și securității noastre. Poziția Europei este clară. Dorim să valorificăm la maximum IA pentru a îmbunătăți societatea noastră, calitatea vieții și productivitatea noastră.”
Von der Leyen își dorește colaborarea cu Mark Carney „pentru a deschide ușa pentru ca Canada să devină primul membru asociat al UE”.
După ce l-a îmbrățișat pe prim-ministru în aplauzele celor prezenți, ea i-a transmis un mesaj direct lui Donald Trump: „Acesta nu este un parteneriat împotriva nimănui altcuiva, ci pentru puterea noastră comună.”
„Am spus că trebuie să ne regândim urgent parteneriatele. Așadar, aș dori să colaborez cu dumneavoastră pentru a deschide calea ca Canada să devină primul membru asociat al UE. Împărtășim același ocean, același set de valori, aceeași viziune asupra lumii. Și acum vom construi și viitorul nostru comun – vă mulțumesc că sunteți aici.”, a spus Ursula von der Leyen, adresându-se lui Mark Carney.
Pentru a combate intensificarea atacurilor cibernetice, actelor de sabotaj, incendiilor intenționate și infiltrărilor cu drone, Ursula von der Leyen a propus crearea unui „Protocol de securitate de urgență” la nivelul UE, structurat după modelul Articolului 4 din Tratatul NATO.
În cadrul acestui mecanism, orice stat membru vizat de o amenințare majoră la adresa securității sale - fără a se ajunge la un atac armat direct - va avea posibilitatea de a reuni toate celelalte țări din UE pentru a elabora o reacție comună și a preveni o eventuală escaladare.
„Amenințările hibride cu care se confruntă Europa sunt din ce în ce mai puține hibride și din ce în ce mai puține amenințări”, a avertizat von der Leyen.
Totodată, susținând că structurile europene actuale nu au adaptabilitatea necesară în fața riscurilor emergente, președinta Comisiei Europene a prezentat o nouă strategie de securitate europeană, inițiată alături de Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe.
După ce prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a acuzat UE de lipsă de solidaritate în urma afluxului de migranți din Ceuta, von der Leyen a exprimat susținerea Comisiei în discursul său.
„Vreau să mă adresez direct poporului spaniol. Granița Ceutei este o graniță europeană. Pentru că Ceuta este Spania. Ceuta este Europa. Și Europa va fi acolo pentru voi.”
Von der Leyen a subliniat că toate frontierele externe sunt europene.
Ea a anunțat un nou Cadru european de răspuns în situații de urgență pentru migrația manipulată, precum și consolidarea Frontex și o inițiativă mediteraneană pentru locuri de muncă destinate tinerilor.