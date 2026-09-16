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Ursula von der Leyen, discurs despre Starea Uniunii Europene: „O Europă mai capabilă ca niciodată să se apere”

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Prim-ministrul Mark Carney participă la o ceremonie de bun venit alături de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola (în centru), și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (în stânga), la Parlamentul European din Strasbourg, Franța, miercuri, 16 septembrie 2026.
Mark Carney a fost întâmpinat de Roberta Metsola și de Ursula von der Leyen.Sursa foto: Profimedia
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Ursula von der Leyen susține miercuri, 16 septembrie, la Strasbourg, discursul anual despre Starea Uniunii Europene. Președinta Comisiei Europene își va prezenta prioritățile pentru următorul an, într-un moment în care UE se confruntă cu provocări legate de securitate, războiul din Ucraina, competitivitate, schimbările climatice, inteligența artificială, migrație și relațiile comerciale.

Cuprins:

Al șaselea discurs despre starea Uniunii Europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urcă la podiumul Parlamentului European de la Strasbourg pentru cel de-al șaselea discurs despre Starea Uniunii.

Discursul reprezintă unul dintre principalele momente politice ale anului european și are rolul de a prezenta prioritățile Comisiei pentru perioada următoare.

Potrivit Comisiei Europene, discursul din acest an este dedicat viziunii pentru anul următor și principalelor inițiative pe care Bruxelles-ul intenționează să le promoveze.

Președinta Comisiei Europene își folosește discursul pentru a-și prezenta agenda: protejarea Europei împotriva schimbărilor climatice, reducerea decalajului față de China și SUA în ceea ce privește inteligența artificială, stimularea industriei de apărare a blocului comunitar și revizuirea regulilor privind migrația.

Mark Carney, premierul Canadei, a sosit la Parlamentul European din Strasbourg. El a fost întâmpinat de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cu această ocazie, el a glumit spunând: „Sunt gata, am stiloul”, adăugând că își va lua notițe pe parcursul alocuțiunii susținute de von der Leyen, potrivit Politico.

„Starea Uniunii noastre este mai solidă ca niciodată”

Ursula von der Leyen a început discursul cu o replică din „Poveste despre două orașe” de Charles Dickens: „Au fost cele mai bune vremuri, au fost cele mai grele vremuri”, descriind o Europă care este în același timp mai puternică și mai precară ca niciodată.

„Așa descrie Charles Dickens Europa din perioada Revoluției Franceze. Și este, de asemenea, o descriere corectă a lumii în care trăim. Viteza schimbărilor este incredibilă. Provocările sunt excepționale. Așadar, dacă privesc Europa de astăzi, concluzia mea este următoarea: starea Uniunii noastre este mai solidă ca niciodată. Starea Uniunii noastre poate părea, totodată, mai precară ca niciodată. Aceste două afirmații pot părea incompatibile. Dar amândouă sunt adevărate.”, a spus Ursula von der Leyen în discursul său.

Mesajul Ursulei von der Leyen pentru Europa Sursa foto: Captură video Parlamentul European
Mesajul Ursulei von der Leyen pentru Europa Sursa foto: Captură video Parlamentul European

Deși discursul Ursulei von der Leyen a stârnit interes, aproximativ o treime din locurile din sală au rămas goale.

Sala nu este plină în timpul discursului din parlamentul european al Ursulei Von der Leyen Sursa foto: Cristian Otopeanu/ Libertatea
Sala nu este plină în timpul discursului din parlamentul european al Ursulei Von der Leyen Sursa foto: Cristian Otopeanu/ Libertatea

„Această epocă complexă, plină de mari posibilități și mari pericole, pe care toate țările încearcă să o traverseze. În această lume, Europa a ales să-și croiască propria cale. Și acum se conturează o Europă mai puternică și independentă. Aceasta este o Europă care își asigură prosperitatea. Una care se eliberează de dependența sa toxică de combustibilii fosili ruși. Care a devenit cea mai mare putere comercială de pe planetă. Care își transformă politica industrială, menținând în același timp modelul nostru social unic. Aceasta este o Europă mai capabilă ca niciodată să se apere. O Europă care și-a revizuit radical abordarea privind securizarea teritoriilor noastre. Care a majorat cheltuielile pentru apărare cu aproape 80 % numai în ultimii cinci ani. Aceasta este o Europă care se susține reciproc. Așa cum facem noi, alăturându-ne Ucrainei în lupta sa pentru viitorul său și pentru libertatea noastră.”, a continuat Ursula von der Leyen.

În cadrul discursului său referitor la reorganizarea pieței unice, Ursula von der Leyen a anunțat că Comisia Europeană îndeamnă statele membre să adere la un „pact împotriva suprareglementării”. Această inițiativă, deși prezentată fără detalii ample, vizează tendința guvernelor naționale de a include cerințe suplimentare locale la transpunerea directivelor europene în legislațiile proprii, o practică ce, în viziunea Bruxelles-ului, conduce la acumularea excesivă a birocrației.

„Simplificarea nu poate fi o stradă cu sens unic.Toate nivelurile trebuie să își implice acțiunile.”, a declarat președinta Comisiei.

Președintele Comisiei a apărat ambițiile ecologice ale UE, cerând menținerea obiectivelor climatice și pregătiri consolidate după un an cu catastrofe naturale extrem de severe.

Subliniind că doar 25% din pagube sunt acoperite de asigurări private, transformând bugetele naționale în asigurători de ultimă instanță, Ursula von der Leyen a anunțat că Comisia va crea o Alianță a Asigurărilor Climatice, un Plan European pentru Valurile de Căldură și o Inițiativă Europeană pentru Apă.

„Trebuie să luăm măsuri pentru a elimina acest decalaj. Acesta este motivul pentru care Comisia va înființa o Alianță a Asigurărilor Climice.”, a transmis Ursula von der Leyen.

Von der Leyen a oferit detalii despre pachetul privind reziliența climatică programat pentru sfârșitul lunii octombrie. Propunerea va identifica 100 de teritorii europene vulnerabile și își propune să facă din Europa o lideră în tehnologii de adaptare, precum culturile rezistente la secetă și prevenirea inundațiilor.

„Flăcările s-au extins din munții din Irlanda, până în insulele din Grecia și Croația. În Alpi, ghețari vechi se retrag tot mai mult în fiecare zi. Impactul tuturor acestor lucruri este devastator: 660.000 de hectare au fost arse. Circa 12 tone de recoltă au fost pierdute. Fluvii cheie precum Dunărea, Rinul sau Garonne dispar sub ochii noștri”, a mai spus șefa CE.

Blocul comunitar va dezvălui încă un plan privind apa, „Inițiativa privind apa”, așa cum a fost numită de von der Leyen, în încercarea de a aborda deficitul de apă după seceta record din vara aceasta.

La fel ca anul trecut, von der Leyen a omagiat eforturile pompierilor europeni împotriva incendiilor forestiere. Familia pilotului danez Rune Kyndal, decedat într-o misiune în Grecia, a fost prezentă în sală, fiind primită cu cele mai puternice aplauze.

„Suntem onorați să vă avem alături de noi. Rune și-a dat viața pentru a-i salva pe alții. Astăzi, întreaga Europă îi este datoare.”, a spus președinta Comisiei Europene.

Cu toate acestea, pompierii solicită guvernelor și Bruxelles-ului sprijin concret, mai mult personal, resurse și condiții mai bune de muncă.

Recunoscând aceste cerințe, von der Leyen a subliniat necesitatea de a acționa la o scară mai mare și a propus crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendiilor.

Discuții despre Inteligența Artificială

Deși optimistă privind tehnologia, von der Leyen a abordat avertismentele legate de inteligența artificială și apelurile de a-i încetini dezvoltarea, amintind de atacul cibernetic din această vară al agenților OpenAI asupra HuggingFace.

Aceasta a evidențiat că UE dispune de Legea privind inteligența artificială și că dorește să colaboreze cu Regatul Unit și Canada pentru testarea și evaluarea modelelor, fără a menționa SUA sau China.

Totodată, ea a anunțat că va invita laboratoarele de IA de frontieră pentru a discuta sprijinirea industriei în „accelerarea ritmului frontierei”, preluând o expresie a CEO-ului Anthropic, Dario Amodei.

„IA devine rapid un element fundamental al economiei și securității noastre. Poziția Europei este clară. Dorim să valorificăm la maximum IA pentru a îmbunătăți societatea noastră, calitatea vieții și productivitatea noastră.”

Colaborarea cu Mark Carney

Von der Leyen își dorește colaborarea cu Mark Carney „pentru a deschide ușa pentru ca Canada să devină primul membru asociat al UE”.

După ce l-a îmbrățișat pe prim-ministru în aplauzele celor prezenți, ea i-a transmis un mesaj direct lui Donald Trump: „Acesta nu este un parteneriat împotriva nimănui altcuiva, ci pentru puterea noastră comună.”

„Am spus că trebuie să ne regândim urgent parteneriatele. Așadar, aș dori să colaborez cu dumneavoastră pentru a deschide calea ca Canada să devină primul membru asociat al UE. Împărtășim același ocean, același set de valori, aceeași viziune asupra lumii. Și acum vom construi și viitorul nostru comun – vă mulțumesc că sunteți aici.”, a spus Ursula von der Leyen, adresându-se lui Mark Carney.

„Protocol de securitate de urgență” al UE

Pentru a combate intensificarea atacurilor cibernetice, actelor de sabotaj, incendiilor intenționate și infiltrărilor cu drone, Ursula von der Leyen a propus crearea unui „Protocol de securitate de urgență” la nivelul UE, structurat după modelul Articolului 4 din Tratatul NATO.

În cadrul acestui mecanism, orice stat membru vizat de o amenințare majoră la adresa securității sale - fără a se ajunge la un atac armat direct - va avea posibilitatea de a reuni toate celelalte țări din UE pentru a elabora o reacție comună și a preveni o eventuală escaladare.

„Amenințările hibride cu care se confruntă Europa sunt din ce în ce mai puține hibride și din ce în ce mai puține amenințări”, a avertizat von der Leyen.

Totodată, susținând că structurile europene actuale nu au adaptabilitatea necesară în fața riscurilor emergente, președinta Comisiei Europene a prezentat o nouă strategie de securitate europeană, inițiată alături de Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe.

Schimbări ale Bruxelles-ului privind migrația

După ce prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a acuzat UE de lipsă de solidaritate în urma afluxului de migranți din Ceuta, von der Leyen a exprimat susținerea Comisiei în discursul său.

„Vreau să mă adresez direct poporului spaniol. Granița Ceutei este o graniță europeană. Pentru că Ceuta este Spania. Ceuta este Europa. Și Europa va fi acolo pentru voi.”

Von der Leyen a subliniat că toate frontierele externe sunt europene.

Ea a anunțat un nou Cadru european de răspuns în situații de urgență pentru migrația manipulată, precum și consolidarea Frontex și o inițiativă mediteraneană pentru locuri de muncă destinate tinerilor.

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Tags: UE UE - Uniunea Europeană Parlamentul European Comisia Europeana Europa Ursula von der Leyen Mark Carney Roberta Metsola
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