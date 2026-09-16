Cele șapte teme pe care Ursula von der Leyen le va aborda în discursul său de miercuri despre Starea Uniunii

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, își va prezenta miercuri, 16 septembrie 2026, cel de-al șaselea discurs privind Starea Uniunii (SOTEU) în Parlamentul European de la Strasbourg, într-un moment deosebit de tensionat pentru Uniunea Europeană. În fața provocărilor globale, precum conflictele armate, efectele schimbărilor climatice și tensiunile comerciale, lidera executivului european își va expune prioritățile politice, conform News.ro.

Inteligența artificială, între transformarea economiei și viitorul locurilor de muncă

Unul dintre subiectele centrale ale discursului va fi inteligența artificială (IA) și impactul acesteia asupra pieței muncii. În cadrul unei reuniuni recente a Comisiei Europene la Tervuren, Belgia, s-a discutat pe larg despre cum IA ar putea transforma economia europeană. Jim Hagemann Snabe, președintele Siemens și consilier special al Comisiei, a participat la reuniune, subliniind importanța aplicațiilor industriale ale acestei tehnologii.

„IA este un motor al schimbării, dar trebuie gestionată cu atenție pentru a proteja locurile de muncă existente și pentru a crea altele noi”, a transmis un oficial european. Se așteaptă ca von der Leyen să prezinte date actualizate despre locurile de muncă ce vor fi afectate de adoptarea pe scară largă a tehnologiilor AI.

Europa își pregătește strategia pentru reziliența climatică

După o vară marcată de secetă extremă și incendii de pădure devastatoare, adaptarea la schimbările climatice va ocupa un loc central în mesajul Ursulei von der Leyen. Comisia lucrează la un plan amplu pentru creșterea rezilienței Europei în fața crizei climatice, ce urmează să fie lansat la sfârșitul lunii octombrie.

Pachetul de politici va include un scenariu climatic comun, evaluări periodice ale riscurilor și măsuri precum consolidarea economiei circulare și a rezilienței resurselor de apă. „Vrem să ne asigurăm că reziliența climatică este integrată în fiecare decizie privind infrastructura și investițiile”, a subliniat comisarul pentru climă, Wopke Hoekstra.

UE pregătește noi măsuri pentru gestionarea migrației și a frontierelor

Problema migrației continuă să fie un punct sensibil pentru Uniunea Europeană, iar evenimentele recente din Ceuta au scos la iveală vulnerabilități în gestionarea frontierelor. În acest context, von der Leyen ar putea propune consolidarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), prin creșterea numărului de agenți la 30.000 și lărgirea competențelor acesteia.

De asemenea, se ia în considerare susținerea financiară a statelor membre pentru construirea de infrastructuri de frontieră și implementarea unor centre de returnare în afara blocului comunitar. Una dintre propunerile controversate ar putea fi introducerea unui cadru european pentru gestionarea situațiilor de presiune migratorie masivă, care ar permite suspendarea temporară a anumitor norme privind azilul.

Securitatea și apărarea, în centrul strategiei europene

În contextul geopolitic actual, cu războaie în desfășurare și tensiuni internaționale, securitatea și apărarea vor fi alte puncte esențiale ale discursului. Comisia pregătește lansarea unei strategii actualizate privind securitatea, așteptată în octombrie, și a unei politici privind Arctica, numită „Strategia privind vecinătatea nordică și Arctica”.

În prezența premierului canadian Mark Carney, von der Leyen ar putea anunța o inițiativă comună de securitate în regiunea Arctică. „Securitatea și apărarea sunt întotdeauna punctul ei forte”, a declarat un oficial european.

UE pregătește noi reguli pentru accesul copiilor la rețelele sociale

Un punct-cheie al discursului va fi lansarea unei propuneri legislative privind restricțiile de vârstă pe platformele de socializare. Comisia Europeană urmează să prezinte joi o nouă lege, denumită „EU KIDS Act”, care să stabilească reguli stricte pentru accesul minorilor la rețelele sociale.

Sub supravegherea părinților, copiii sub 15 ani ar putea accesa aceste platforme doar pe baza unui sistem de verificare pe niveluri. „Nu trebuie să acceptăm o copilărie modelată de algoritmi”, a afirmat von der Leyen.

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