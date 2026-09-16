Decizie istorică a UE pentru rețelele sociale: acces interzis pentru copiii sub 13 ani. Ce se întâmplă în România

Uniunea Europeană pregătește interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani și impunerea unor restricții pentru cei mai mari, a anunțat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său anual despre „Starea Uniunii” susținut la Strasbourg.

Măsura urmărește stabilirea unor reguli uniforme la nivelul întregului bloc comunitar, adică inclusiv în România.

„Fără rețele sociale sub vârsta de 13 ani. Fără conturi personale sub vârsta de 15 ani”, a declarat von der Leyen, explicând că adolescenții de 13 și 14 ani ar putea folosi „mini-conturi” cu supraveghere parentală, funcționalități limitate și un timp de utilizare de maximum o oră pe zi.

Propunerea Comisiei Europene, denumită Kids Act, ar urma să fie prezentată mai pe larg în această joi. Conform noii legislații, platformele sociale vor fi obligate să demonstreze că sunt sigure pentru utilizatorii minori, inversând astfel povara dovezii.

Decizia vine pe fondul unei tendințe globale de limitare a accesului copiilor la tehnologie digitală.