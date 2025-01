„La o lună de la acea decizie nu avem nici o probă de “implicare a unui actor statal” în alegerile prezidențiale. Știm de mai multe încălcări ale legii electorale, dar momentan toți cei bănuiți că au încălcat legea zburdă liniștiți pe la TV-uri. Iohannis şi-a prelungit somnul la Cotroceni”, a scris Ionuţ Moşteanu pe Facebook.

El a susținut că premierul și președintele PSD Marcel Ciolacu „așteaptă să i se dea voie să stabilească data alegerilor”.

„Securiştii noi se bat cu ăia vechi şi oamenii lor din politică, Ciolacu şi ai lui, nu au curaj să mişte în front. Aşteaptă, servili, fricoşi, un semn. Ieşirea aparent dură din seara asta a lui Crin Antonescu e încă un episod din lupta din interiorul sistemului. O marionetă cu comandă la pădure care răspunde cuminte la ordine”, a transmis liderul deputaților USR, al cărui partid a fost exclus luna trecută din coaliția PSD-PNL-UDMR.

Crin Antonescu, autosuspendat din calitatea de candidat la prezidențiale al PSD-PNL-UDMR

Crin Antonescu, 65 de ani, a anunțat sâmbătă seară, 4 ianuarie, că își suspendă candidatura la alegerile prezidențiale și a acuzat, indirect, partidele din coaliție că l-au lăsat singur.

„În mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat. Am intrat în această bătălie, eu nu mă tem de astfel de bătălii, eu am dus astfel de bătălii, ştiam că nu e o armată pregătită în spatele meu şi că trebuie să mă duc singur sub focul inamic, niciun fel de problemă, numai că mi se pare inacceptabil să văd oamenii din partidele care şi-au declarat susţinerea pentru candidatura mea să vină în mod public şi să spună că de fapt nu ştim, că o să mai vedem”, a spus Antonescu la Digi24. El a adăugat că l-a deranjat și că data alegerilor nu a fost stabilită oficial prin hotărâre de Guvern.

Decizia a venit la nici două săptămâni după ce a confirmat discuțiile cu PSD și PNL pentru a fi candidat comun la prezidențiale. Pe 22 decembrie 2024, Antonescu a declarat că poartă discuții cu partidele proeuropene privind candidatura sa, așa cum scrisese Libertate, citând surse din ambele partide.

Pe 28 decembrie 2024, coaliția PSD-PNL-UDMR a stabilit în ședința de la Palatul Victoria calendarul alegerilor prezidențiale 2025, potrivit surselor Libertatea. Primul tur a fost programat pe 23 martie, iar al doilea pe 6 aprilie 2025. Totuși, până acum nu a fost dată nicio hotărâre de Guvern care să bată în cuie aceste date.

