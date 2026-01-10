Ce este vaccinul care ar putea fi administrat prin bere

Chris Buck, virusolog la Institutul Național pentru Cancer din Maryland, a creat ceea ce ar putea fi primul vaccin din lume administrat prin bere. Ideea sa de a face vaccinurile mai accesibile și mai ușor de acceptat a stârnit controverse în rândul comunității științifice și al experților în domeniul sănătății publice din întreaga lume.

În mai 2025, Buck a consumat primul său experiment de bere-vaccin în propria bucătărie, relatează Science News. Berea conținea proteine virale ale virusului BK poliomavirus, o tulpină implicată în diverse probleme de sănătate grave, inclusiv cancer de vezică.

„Bere tulbure. Delicioasă!”, a declarat Buck după ce a gustat-o, potrivit sursei citate mai sus.

Experientul vaccinului prin bere a stârnit un val de controverse în SUA

Cu toate acestea, experimentul nu a fost aprobat de angajatorul său. Comisia de etică a Institutului Național de Sănătate (NIH) din Statele Unite i-a interzis să experimenteze pe propria persoană în timpul programului de lucru oficial. În replică, Buck a fondat Gusteau Research Corporation, o organizație nonprofit, pentru a produce și consuma berea-vaccin în calitate de cetățean privat.

Ce au indicat primele studii ale vaccinului prin bere

Rezultatele inițiale au fost publicate pe 17 decembrie 2025 pe platforma Zenodo.org, unde Buck și echipa sa, ce include și cercetători de la Universitatea din Vilnius, Lituania, au raportat că organismul său a produs anticorpi împotriva mai multor tipuri de virusuri după ce a consumat berea, mai precizează portalul de știri Science News.

„Este cel mai important lucru pe care l-am făcut în cariera mea”, spune Buck. Cu toate acestea, studiul nu a fost încă evaluat de alți oameni de știință. Metoda lui Buck a generat dezbateri aprinse în comunitatea științifică.

Michael Imperiale, virusolog și profesor la University of Michigan Medical School, a declarat: „Nu putem trage concluzii bazate pe testarea acestui lucru pe două persoane”. Mulți experți susțin că orice vaccin, inclusiv cel pe bază de bere, trebuie să treacă prin testări riguroase pentru a asigura siguranța și eficacitatea.

Cu toate acestea, Buck consideră că sistemul actual de reglementare este prea lent pentru a răspunde nevoilor urgente. „Birocrația inhibă știința, iar acest lucru este inacceptabil pentru mine”, a spus el în apărarea deciziei de a publica rezultatele fără aprobarea completă a NIH.

Virusologul american a extins cercetarea pentru vaccinul prin bere

Rezultatele promițătoare l-au determinat pe virusologul american să exploreze livrarea vaccinului prin alte metode. Folosind drojdia Saccharomices cerevisiae, cunoscută pentru utilizarea sa în panificație și producția de bere, echipa a reușit să creeze particule asemănătoare virusurilor care induc răspunsuri imunitare.

Spre surprinderea sa, echipa a remarcat că șoarecii care au consumat drojdia vie amestecată în hrană au dezvoltat anticorpi. „Am repetat acest experiment de mai multe ori. Mi-a fost greu să cred rezultatele”, a declarat Buck la World Vaccine Congress Washington, în aprilie 2025, potrivit sursei citate mai sus.

Astfel, el a realizat că vaccinul său ar putea fi comercializat ca supliment alimentar sau aliment, ocolind astfel reglementările stricte ale FDA pentru medicamente.

Cum au reacționat experții din sănătate la vaccinul administrat prin bere

În timp ce unii cercetători consideră că ideea inovatoare a lui Buck ar putea revoluționa accesul la vaccinuri, alții sunt sceptici.

„În acest climat, o astfel de abordare ar putea alimenta sentimentele antivaccin”, avertizează Arthur Caplan, fost șef al eticii medicale la New York University Grossman School of Medicine.

De asemenea, companiile de bere ar putea evita să fie asociate cu o astfel de inițiativă, de teama deteriorării imaginii. Pe de altă parte, Preston Estep, genetician și fondator al Rapid Deployment Vaccine Collaborative, consideră că o bere-vaccin ar putea atrage mai mulți oameni spre vaccinare. „Permite oamenilor să experimenteze vaccinurile într-o manieră confortabilă, ca parte a unui aliment sau băutură”, spune el.

În ciuda controverselor, Buck este hotărât să-și continue munca, potrivit informațiilor publicate de portalul de știri despre știință. Speră să obțină aprobarea oficială de la FDA pentru vaccinul său pe bază de drojdie și să colaboreze cu companii din industria berii pentru a produce vaccinul la scară largă.

Experimentul virusologului american este momentan în curs de cercetare, iar până când ar putea deveni cu adevărat un vaccin mai trebuie să treacă numeroase teste și etape. Între timp, oamenii au găsit diverse utilizări pentru bere, în special în gospodărie. De la activator pentru compost sau soluție pentru curățarea vaselor arse, oamenii au găsit diferite variante prin care pot folosi berea.

