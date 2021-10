Această decizie „fără precedent în SUA” la o asemenea scară și afectează milioane de elevi din California, cel mai populat stat din țară.

„Vom pune în aplicare acest plan pentru semestrul următor, fie de la 1 ianuarie, fie de la 1 iulie”, a declarat guvernatorul Gavin Newsom.

Începând din mai, este permisă vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani în cadrul unei proceduri de urgență legate de pandemie. Pfizer a ceruti autorizarea pentru serul său și pentru copii între 5 și 11 ani. Autorizarea este totală pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani.

„Școlile noastre necesită deja vaccinuri împotriva rujeolei, oreionului și altele asemenea. De ce? Pentru că vaccinurile funcționează”, a scris guvernatorul Gavin Newsom, pe Twitter.

„Vaccinul Covid-19 va fi adăugat pe listă”, a adăugat el.

BREAKING: CA will require our kids to get the COVID-19 vaccine to come to school.



This will go into effect following full FDA approval.



Our schools already require vaccines for measles, mumps and more. Why? Because vaccines work.



This is about keeping our kids safe & healthy.