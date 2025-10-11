Valentina Pelinel și Cristi Borcea își prioritizează viața de cuplu: „Este normal ca mami și tati să aibă timpul lor”

Orice părinte știe că, indiferent de cât de numeroasă este familia, relația amoroasă cu partenerul de viață nu trebuie să se termine atunci când vin copiii. Unii aleg să plece câteva zile în vacanță, alții să ducă copiii la bunici și să iasă la o cină romantică, iar alții chiar să se cazeze o noapte la hotel. Valentina Pelinel și Cristi Borcea aleg să plece singuri în vacanță. Asta după ce s-au asigurat că întâi au făcut cel puțin un concediu în cinci. „Mergem în multe vacanțe cu ei, dar mergem și noi, separat. Nu îi mințim. Le spunem că este normal ca mami și tati să aibă timpul lor împreună, fără voi. Că or să fie și ei mari și or să facă și ei la fel”, a declarat Valentina Pelinel la „Dincolo de copertă”.

Micuții știu că părinții lor sunt celebri

Oricât de mult ar încerca Valentina Pelinel să-i țină pe copii cât mai ancorați în realitate și să nu crească cu ideea că li se cuvine totul doar pentru că părinții lor sunt persoane publice, nu reușește să țină aboslut totul sub control. Faptul că au acces la tehnologie, dar și merg la școală unde discută cu alți copii, face ca Milan, Rania și Indira să știe că mama lor este un fost fotomodel internațional, iar tatăl, unul dintre cei mai potenți financiar oameni de afaceri din România. Mai mult decât atât, una dintre fetițe, Rania, este extrem de vorbăreață atunci când vine vorba de familia ei, spune tot din casă ori de câte ori este întrebată de părinții ei. „Știu cine suntem, de când cu internetul ăsta. Mai ales Rania. Toată ziua află tot. E pericol cu ea. Știe tot. Și la școală mai vorbește, mai dă din casă, ce a făcut, că i-a făcut tati grătar, cam zice tot. Ea chiar zice tot”, a completat soția lui Cristi Borcea la „Dincolo de coperta”.

