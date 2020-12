„E doar vina mea că nu am intrat în Parlament (șansele ca cele 8 contestații să fie admise sunt minime). Au lipsit 31 de voturi – au fost peste 16.300 de oameni care m-au votat. Îmi pare tare, tare rău pentru oamenii care au pus mult, mult suflet în campanie. Am făcut o campanie cinstită așa cum cred că ar trebui făcută o campanie. Urăsc să pierd”, a scris Valeriu Nicolae, joi, pe pagina sa de Facebook.

Valeriu Nicolae a candidat la alegerile parlamentare din 6 decembrie pentru un mandat în Camera Deputaților în circumscripția 43, București. El a fost la un pas să prindă un mandat de parlamentar, însă i-au lipsit 31 de voturi.

„În concluzie este vina mea că nu am reușit să ajungem în Parlament. Puteam să fac lucrurile mai bine. Sigur că sunt o mulțime de chestii remarcabile în încercarea asta și faptul că am strâns cele mai multe voturi pentru un independent, că am reușit să-l spulberăm pe Gabriel Oprea (am luat de peste 22 de ori mai multe voturi) și să câștig mai multe voturi în București decât multe partide în toată țară, incluzând Partida Romilor e tare”, a mai transmis Valeriu Nicolae.

Valeriu Nicolae a înaintat opt contestații, sperând să obțină voturile necesare, potrivit ziarul Adevărul.



Citeşte şi:

VIDEO | Aglomerație la deschiderea unui magazin din Craiova. Zeci de oameni s-au înghesuit pentru reduceri

Ambasada Rusiei, reacție pentru Libertatea după atacurile lui George Simion la adresa Moscovei: „Este imposibil să nu fie remarcată ignoranța istorică a personajului”

Șeful asociației de terapie intensivă, dr. Șerban Bubenek: „O să fie o tragedie dacă se ajunge la 2.000 de pacienți la ATI!”

PARTENERI - GSP.RO Salvatorii lui Dinamo au venit! „Avem banii ăștia în conturi. Cortacero să uite de Dinamo, iar noi de el!”

PARTENERI - PLAYTECH Reușită ISTORICĂ pentru România. Klaus Iohannis a făcut anunțul dimineții, în urmă cu câteva momente

HOROSCOP Horoscop 10 decembrie 2020. Scorpionii sunt mai calmi și mai dispuși să asculte ce au de spus ceilalți

Știrileprotv.ro Câte mii de lei a cerut firma care a adus 'cel mai urât brad din lume' la Arad. Reacţia primarului

Telekomsport Vedeta apreciată în ţară, descoperită pe site-urile pentru adulţi! Şi-a pierdut locul de muncă deja şi nu va mai apărea la TV