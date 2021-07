Văzută de șeful ei la TV, la Anglia - Danemarca, o englezoaică a fost imediat concediată

Nina Farooqi, în vârstă de 37 de ani, din Ilkley, Yorkshire, a mers să vadă semifinala după ce prietena ei a câștigat două bilete la o tombolă. Ea a spus că a crezut că este puțin probabil să i se acorde ziua liberă pentru a putea vedea meciul, din cauza lipsei personalului.

Astfel că a decis să spună că este bolnavă și să plece la Londra. Problemele femeii au apărut când televiziunea națională britanică a filmat-o în timp ce se bucura în timpul meciului, la golul egalizator al Angliei.

Farooqi, care stătea în spatele porții, a apărut chiar și pe pagina de Instagram a prezentatoarei de televiziune Stacey Dooley, lucru pe care l-a împărtășit cu entuziasm prietenilor.

A doua zi dimineață, Farooqi a spus că șeful ei a sunat-o pentru a-i spune să nu se deranjeze să se întoarcă la muncă. Femeia de 37 ani a declarat: „Au spus că au văzut că am fost la joc și am fost sinceră spunând de ce am făcut-o. Dar nu au fost deloc sensibilizați și au spus că până aici. Regret un pic, nimeni nu vrea să fie concediat, dar aș face-o din nou”.

Farooqi a spus că se gândise că ar fi puțin probabil să fie văzută într-o mulțime de peste 60.000 de oameni.

Dar când și-a verificat telefonul la pauză, și-a dat seama că problemele ei au început: „Am fost peste tot la știri, fața mea era pe fiecare ecran de televiziune din întreaga lume”.

Explicându-și decizia de a renunța la muncă, a spus că nu exista „nicio posibilitate” de a refuza ocazia, după ce prietena ei a câștigat biletele la tombolă. „Fotbalul este viața mea”, a încheiat englezoaica.

Șeful a fost neîndurător

Charles Taylor, director la Composite Prime, a declarat că firmei nu i-a rămas altă opțiune decât să o demită Farooqi. El a dezvăluit, de asemenea, că va oferi personalului companiei luni dimineață liber pentru a-și reveni după finala de duminică seară împotriva Italiei.

„Este un moment interesant pentru toată lumea din Anglia și având în vedere oportunitatea, am fi încurajat participarea la un meci de fotbal atât de important. Din păcate, cu această ocazie, angajatul nostru a mințit, luându-și o zi liberă pentru că e bolnav, pentru a participa la meciul de fotbal.

Aceasta a încălcat contractul ei de muncă și, prin urmare, nu am avut de ales decât să luăm măsurile corespunzătoare. Ca afacere, prețuim onestitatea și integritatea și nu tolerăm ca vreun angajat să profite de politicile noastre”.

