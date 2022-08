Nu este clar de când e filmarea, care a fost făcută într-una din cele șase hale de turbine din partea de vest a centralei nucleare din orașul Enerhodar. Fiecare sală de turbine este construită într-o clădire în care se află un reactor nuclear.

În imagini pot fi văzute cel puțin cinci vehicule, dintre care unul marcat cu litera „Z” – simbolul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

În apropiere sunt și niște structuri asemănătoare unor corturi, însă nu este clar dacă ele aparțin armatei ruse sau au legătură cu operațiunile de la centrala nucleară.

Russian military vehicles *inside* the #Zaporizhzhya nuclear power plant. Sources of investigative reporters at the Insider previously stated the vehicles were filled with explosives as they were taken inside the buildings. https://t.co/sidFpMP0gM pic.twitter.com/SiQrM3mPGW