Veste bună de 1 Decembrie: presa internațională vorbește despre șansele serioase ale României de a fi, pentru prima oară, nominalizată la Oscar

Acasă e eligibil la categoria film documentar, iar Colectiv la două categorii: film documentar și film internațional, reprezentând România.

Deocamdată, cele două filme românești sunt pe lista lungă de sute de pelicule, cu o concurență imensă, din care în februarie 2021 se va anunța mai întâi lista scurtă de 10 filme, iar în martie cele 5 nominalizări la Oscar, pentru fiecare categorie.

Gala este programată să aibă loc pe 25 aprilie în Los Angeles, California.

”Colectiv, o nouă dublă nominalizare la Oscar pentru cel mai bun documentar și pentru film internațional?”, scrie siteul american de predicții și știri din cinema, Golden Derby. Siteul amintește de filmul documentar macedonean Honeyland, care anul trecut a reușit nominalizarea la ambele categorii, fără a obține însă un premiu.

Filmul de la categoria internațională reprezintă țara

Tot în aceste zile, publicația Indiewire a ierarhizat Colectiv pe locul 3 în primele 20 de filme ale anului 2020, iar revista Time plasează documentarul regizat de Alexander Nanau pe locul 2 în tradiționalul său clasament Top 10 filme ale anului.

Prin regulament, față de celelalte categorii ale Oscarului, nominalizarea la film internațional este adresată atât peliculei în sine, cât și cinematografiei țării respective.

În cazul României, așteptarea și semnificația ediției cu numărul 93 a Oscarurilor sunt cu atât mai încărcate cu cât, în ultimul deceniu și jumătate, munca unor regizori din valul tânăr, precum Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Corneliu Porumboiu sau Călin Netzer, a primit recunoașterea lumii globale a artei cinematografice, dar nu a reușit să pătrundă în gala premiilor Academiei Americane de Film.

Anul acesta, România, prin comisia autonomă de experți din cadrul CNC, a decis ca documentarul Colectiv, regizat de Alexander Nanau, să fie propunerea țării la Oscarurile filmelor din 2020. Este prima oară când un documentar duce mai departe șansele cinematografiei noastre.



Comparativ, Polonia are 12 nominalizări și un premiu Oscar, Iran are 3 nominalizări și 2 premii Oscar, iar Elveția are 5 nominalizări și 2 premii Oscar.



Lina și Antoaneta, cele două femei participante la succes

O altă categorie unde presa internațională consideră că România are în acest an șanse la nominalizări este cea de film documentar. Instituite în 1941, premiile de la film documentar au curs neîntrerupt, singurul an în care nu s-a decernat un premiu Oscar la această categorie fiind 1946.



La categoria documentare, cele două titluri eligibile sunt Colectiv și Acasă, filmul de debut al al regizorului Radu Ciorniciuc.

În ambele echipe, un rol important l-au adus două foste jurnaliste. Lina Vdovîi, reporter independent, premiat de-a lungul carierei pentru materialele sale care au acoperit subiecte legate de migrație, zone de conflict, sărăcie, educație și integrare socială este scenarist pentru Acasă.

În timp ce, pentru documentarul Colectiv, co-scenarist a fost Antoaneta Opriș, fost ziarist în redacția BBC România.

Lina Vdovîi (stânga) și Antoaneta Opriș

“Acasă, o poveste frumos spusă”

Acasă, o poveste despre familia din sălbăticia deltei urbane a Văcăreștiului, a primit marele premiu, The Golden Horn, la Festivalul de Film de la Cracovia, Polonia.

Documentarul prezintă „o poveste complexă prezentată din perspectiva copiilor dintr-o familie de romi. Este un lucru rar ca un documentar ca acesta să analizeze şi să exploreze cu succes atât de multe aspecte importante ale condiţiei umane într-o poveste frumos spusă”, a argumentat juriul din Polonia premiul.



“O treabă excelentă de a ilustra diferența dintre generații”



Distincțiile internaționale pentru Acasă sunt semnificative. Documentarul a mai câștigat premiul special al juriului la Festivalul de la Salonic, premiul special al juriului pentru imagine în competiţia World Cinema Documentary la Sundance Film Festival şi marele premiu la DOK.fest Munchen, Germania.



Jurnaliștii de la AIPT scriu despre film: „Acasă este un ceas frumos și intens! O treabă excelentă de a ilustra diferența dintre generații și modul în care oamenii fac față schimbărilor. Arată cât de aproape trăiește familia de orașul plin de viață, în ciuda faptului că este complet separată de acesta. Documentarul descrie magnitudinea schimbării”.

Acasă spune povestea universală a progresului asupra tradiției. A gentrificării care străbate zonele sărace ale lumii. Dintre cei care, în consecință, se găsesc deposedați sau fără adăpost. Documentarul lui Radu Ciorniciuc abordează întrebarea dificilă prin ochii unei familii deseori problematice. BackseatMafia:

Jurnalistul Nathaniel Muir, AIPT Comics, spune despre Acasă că este „uimitor din punct de vedere vizual. Regizorul Radu Ciorniciuc face o treabă excelentă de a arăta diferențele dintre cele două lumi”, iar Louis Proyect de la CounterPunch îl descrie ca „o lucrare strălucită a regizorului Radu Ciorniciuc”.

„Documentarul oferă o imagine clară a vieții la marginea societății românești pentru o singură familie. Ciorniciuc prezintă progresele lor într-un mod adevărat, permițând ambivalenței să rămână în prim plan, astfel încât să putem vedea atât aspectele pozitive, cât și pe cele negative a ceea ce se întâmplă în familie pe măsură ce aceasta se confruntă cu viitorul” e recenzia făcută de Amber Wilkinson, de la Eye For Film.

Cel mai bun documentar din competiția din acest an este complet, plin de pasiune și dragoste pentru personaje și poveste, cu o mulțime de momente amuzante și triste întrețesute în povestiri super profesionale. Juriul Festivalului de la Brussels despre Acasă:

Colectiv: cu 95 din 100 pe Metacritic, e al doilea cel mai bine apreciat film al anului 2020



La rândul său, Colectiv, lansat în Marea Britanie, Statele Unite și Canada în aceeași zi, pe 20 noiembrie, a stârnit atenția a zeci dintre marile titluri de presă ale lumii, încă de la lansarea sa anul trecut la festivalul de la Veneția.

Recent, nu doar The New York Times, Washington Post sau The Guardian, alături de zeci de reviste culturale, ci și publicațiile financiare precum Forbes, Financial Times și The Economist au acordat spații și calificative poveștii cinematografice românești despre suferința și umanitatea victimele de la Colectiv, corupția din industria sănătății și felul în care jurnalismul servește publicul.

Pe Metascore, site care sindicalizează cronicile publicațiilor importante, filmul lui Nanau a obținut un scor de 95 din maximul posibil de 100.

Cu cele 22 de cronici internaționale care îl descriu, documentarul românesc Colectiv ocupă locul 2 din toate filmele lui 2020, după filmul de ficțiune american Nomadland, cu Frances McDormand în rol principal.

”Compasiunea îndrăzneață a poporului român”



În cronici este remarcat curajul surselor care au povestit jurnaliștilor despre abuzurile și corupția din sistemul statal românesc. Pe de altă parte, este lăudată presa de investigație din România și civismul cetățenilor.



Spectrum Culture, un webzine fondat în Portland, SUA, cu misiunea unei ireverențioase revistă online de muzică și film, notează că documentarul Colectiv vorbește despre ”compasiunea îndrăzneață a poporului român în persistența ca întregul adevăr să fie dezvăluit”.

Ce scrie cea mai veche revistă a lumii

Acum câteva zile, și conservatorul The Spectator din UK, cea mai veche revistă de limbă engleză cu apariție neîntreruptă din lume, datând din 1828, a publicat o cronică a filmului lui Alexander Nanau, al patrulea documentar din cariera regizorului de 41 de ani.

Filmul are iminență și propulsie și rezonanță uriașe – ar trebui să aibă banii prioritate asupra vieților umane? The Spectator, UK despre documentarul Colectiv:

Peste 60 de țări și-au anunțat deja candidații pentru a concura la nominalizările Oscar pentru cel mai bun film internațional. Lista completă a candidaturilor naționale este aici.

