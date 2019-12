De Livia Lixandru,

Procurorii i-au făcut artistului dosar penal pentru ultraj, iar magistraţii au decis să fie pus sub control judiciar. What’s Up a contestat rapid decizia şi poate părăsi ţara oricând doreşte.

Magistraţii au decis să-i ridice lui What’s Up măsura controlului judiciar. Astfel, din acest moment, artistul nu mai are nicio restricţie: poate părăsi ţara în cazul în care de sărbători are concerte în afara graniţelor, potrivit România TV, citat de Spynews.

What’s Up a făcut primele declarații despre scandalul cu poliția

Whats Up a fost agresiv și cu trei polițiști în momentul în care a fost ridicat și dus la secție. Artistul a făcut primele declarații despre scandalul în care a fost implicat și regretă ca s-a întâmplat așa, potrivit stirilekanald.ro.

„Îmi pare rău! S-a exagerat foarte mult. Cei care mă cunosc știu că nu sunt capabil să fac lucruri de genul acesta. Sper să înțelegeți că Whats Up nu este așa și a fost doar un incident care a luat amploare într-o direcție ireală”, a spus artistul.

Citeşte şi:

Votul electronic, un vis de un miliard de euro în ţara în care încă se votează în butoaie de murături. INTERVIU cu şeful AEP: „În 2020 vom decide ce sistem alegem – internet sau maşini electronice, ca în SUA”

Libertatea lui Tetelu | Istoricul Mădălin Hodor: „Ceaușescu turba când auzea ceva rău despre el la Radio Europa Liberă”

Ca și Cumpănașu, șefa direcției din Ministerul Dezvoltării, care a fost la nunta acestuia și i-a și dat banii pe proiect, amenință Libertatea cu judecata!

GSP.RO Unul dintre cei mai iubiți români e categoric: „Ajunge! Niciodată nu mă mai întorc în România! M-au trădat românii, nu străinii!"

HOROSCOP Horoscop 19 decembrie 2019. Săgetătorii pot avea parte de probleme, asociate cu finanțele