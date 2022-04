„Astăzi am fost testată pozitiv pentru COVID-19. Nu am simptome și voi continua să mă izolez și să urmez ghidurile Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Sunt recunoscătoare că sunt vaccinată și cu doza booster”, a scris Kamala Harris pe Twitter marți seară, 26 aprilie.

Today I tested positive for COVID-19. I have no symptoms, and I will continue to isolate and follow CDC guidelines. Im grateful to be both vaccinated and boosted.