Premiul cel mare al festivalului rock Bucovina Motorfest, o motocicletă custom Yamaha 2YL, a fost câștigat de viceprimărița Sucevei, Teodora Munteanu.

Tragerea la sorți a premiilor de la evenimentul organizat de primărie a avut loc sâmbătă seară, în timpul concertului trupei Urma. Biletul câștigător, cu numele Teodora Munteanu, a fost extras din urnă de băiatul de 7 ani al solistului formației.

În cursul zilei de duminică, viceprimărița a mulțumit pe pagina sa de socializare și a postat fotografii cu motocicleta câștigată la tombolă, fiind felicitată de prieteni și membri de partid ai USR.

Contactată de ziar luni, Teodora Munteanu a susținut că nu a greșit cu nimic acceptând motocicleta. Viceprimărița a spus că a participat în fiecare an la acest concurs, iar participarea la tombolă, alături de alte 3.000 de persoane, a fost condiționată de cumpărarea tricoului de 70 de lei al festivalului.

Nu era specificat în regulamentul tombolei că angajații primăriei nu pot participa. N-o s-o dau înapoi. E ca și cum aș recunoaște că am făcut ceva greșit. Nu am făcut nimic greșit. Nu am furat-o. Este o motocicletă veche, recondiționată. Teodora Munteanu, luni dimineață:

Șeful ei pe linie de partid a fost de altă părere. „Evident că nu trebuia să participe prin poziția ei de viceprimar al municipiului Suceava, care a fost unul din sponsorii evenimentului”, a transmis senatorul George Mîndruță, președinte USR-PLUS Suceava.

„Nu am realizat că sunt viceprimar. Sper că îmi iertați naivitatea gestului”

După-amiază, Teodora Munteanu a prezentat noua sa poziție, prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

„Da, am greșit că am acceptat premiul oferit la tombola de sâmbătă seară. În febra evenimentului, la care particip de atâția ani, nu am realizat că, din toamna anului trecut, de când am fost aleasă într-o funcție publică locală, nu mai sunt același simplu spectator. Îmi fac mea culpa tuturor celor cărora, fără nicio intenție, le-am adus deservicii”, a scris viceprimărița.

Îmi cer scuze mai ales organizatorilor și artiștilor invitați la Bucovina Motorfest, un festival extraordinar, care sper să reziste și să aibă succes. Sper să îmi acceptați scuzele și să îmi iertați naivitatea gestului. Teodora Munteanu, luni după-amiază:

A donat contravaloarea motocicletei

Teodora Munteanu a explicat că a donat contravaloarea motocicletei, 5.000 de lei, „către o asociație a cărei activitate o respect și o apreciez. Nu doresc ca această donație să politizeze în vreun fel activitatea domniilor lor”.

„Public ordinul de plată doar ca o dovadă de transparență, fără a urmări niciun câștig personal de imagine. Promit să fiu mai responsabilă și să învăț că, odată cu funcția publică, vin și anumite limitări implicite ale vieții personale”, a mai spus edilul.

Foto: Facebook Teodora Munteanu

