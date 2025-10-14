„După o reflecţie amplă şi multe discuţii cu colegii mei, am decis să fac încă un pas în faţă şi să îmi asum şi mai multe responsabilităţi, alăturându-mă echipei conduse de Sorin Grindeanu, candidând pentru una dintre cele cinci funcţii de prim-vicepreşedinte al Partidului Social Democrat”, a transmis Vicepreședintele Parlamentului European pe Facebook.

„Mă bucur să văd şi alţi colegi cu experienţă sau din generaţia mea, mulţi cu personalităţi puternice, care îşi vor asuma mai multe responsabilităţi. Nu gândim toţi la fel, dar dezbaterile interne pot ajuta partidul. Rămân consecvent ideilor şi valorilor mele social-democrate”, a susținut Victor Negrescu.

El i-a lăudat pe Sorin Grindeanu și pe Claudiu Manda. „Ne cunoaștem de multă vreme și apreciez atât rezultatele sale la transporturi cât și faptul că acceptă opinii diferite. Amândoi nu am ezitat de-a lungul timpului să tragem semnale de alarmă și să ne asumăm când au fost luate decizii greșite. Experiența sa ajuta partidul în aceste momente”, a spus Negrescu despre viitorul președinte al PSD. „Implicarea lui Claudiu Manda în funcția de secretar general îmi dă încrederea că vom reuși să ne organizăm mai bine, într-un nou context politic plin de provocări”, a afirmat Negrescu despre Claudiu Manda.

PSD pregătește schimbări la Congresul din 7 noiembrie, când Sorin Grindeanu va fi ales președinte „plin” al partidului. Cea mai importantă este că termenul „progresist” va dispărea din statutul PSD. De asemenea, pentru că Titus Corlățean s-a retras din cursa pentru șefia PSD, Sorin Grindeanu, care este încă președinte interimar, a rămas fără contracandidat.

Totodată, europarlamentarul Claudiu Manda va fi propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, care va rămâne vacantă din luna noiembrie, pentru că Paul Stănescu se va retrage după 6 ani.

