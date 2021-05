Victor Rebengiuc s-a vaccinat după ce a fost infectat cu coronavirus. „Negi virusul și mori”

În luna noiembrie a lui 2020 s-a aflat că Victor Rebengiuc a fost infectat cu coronavirus. Chiar el, într-o emisiune televizată a dezvăluit că nu a fost nimic grav și că s-a tratat la domiciliu.

Acum, invitat în emisiunea „Insider politic”, de la Prima TV, celebrul actor a făcut mărturisiri pe larg despre perioada în care a fost depistat pozitiv.

„Din fericire, nu a fost grav. L-am luat din pripă, din prima zi când am avut temperatură şi diaree. Ştiam că astea sunt nişte simptome. Am mers cu nevastă-mea (n.r. – Mariana Mihuţ), la spital, ne-au făcut analize de dimineaţa până seara, noaptea târziu ne-am întors acasă cu ordinul să stăm în casă două săptămâni”, a povestit acesta la Prima TV.

Victor Rebengiuc și soția

Victor Rebengiuc și soția au respectat întocmai recomandările medicilor, au stat în casă aproximativ două săptămâni.

„Am stat cu plăcere. Mie îmi place să stau acasă. Nu am simţit nevoia de libertate, să merg să stau la terase. În viaţa mea nu prea am stat la terase, nu am avut în program asta. Rar se întâmpla să mergem să stăm puţin la o terasă”, a precizat el.

Actorul nu s-a ferit să recunoască acum că la câteva luni după ce s-a vindecat de coronavirus a mers și s-a vaccinat. A ales vaccinul Pfizer.

„Şi prima doză şi pe a doua le-am făcut cu Pfizer. Nu am avut nimic împotriva vaccinului, chiar aşteptam să apară un vaccin care să ne apere într-un fel, să ne dea o siguranţă. Nu am negat coronavirusul niciodată, pentru că nu mă duce mintea la aşa ceva – să pot să neg o realitate. Cu multă bucurie am făcut vaccinul şi nu s-a întâmplat nimic. Şi fac vaccinuri. De obicei, fac în fiecare toamnă un vaccin antigripal”, a mai spus actorul în emisiunea „Insider politic”.

Prezentatorul Sebastian Zachmann a adus în discuție și trecerea în neființă a actorului Bogdan Stanoevici, fost actor şi militant antimască, și care a decedat după ce a negat existența virusului.

Victor Rebengiuc a declarat apoi: „Negi virusul şi mori din cauza lui. Din lupta contra, dar a fost mai tare virusul”.

