Cătălina Rotaru este „Vedeta populară”, o bucovineancă mândră, foarte hotărâtă și muncitoare. Vocea ei plină și atât de potrivită cu cântecele populare au dus-o în finala concursului TVR și au făcut-o cunoscută în toată țara. Iar în momentul în care a câștigat, primul lucru pe care l-a făcut a fost să își sune mama să o anunțe vestea și să-i ceară să se întoarcă acasă din Italia. „Tu de mâine vii acasă, ai auzit?”, îi spunea fata ușor autoritară. „Amore, mi s-a făcut pielea de găină. Vorbești serios?”, îi răspundea mama, nevenindu-i să creadă.

Cătălina a fost unul dintre copiii crescuți de bunici, mama sa fiind plecată la muncă în Italia. Și acel apel telefonic a devenit un simbol al sutelor de mii de copii care le-au spus mamelor același lucru: să vină acasă.

O notorietate pe care Cătălina Rotaru nu și-o dorește însă. „După cum am mai spus și repet, povestea mea de viaţă nu este un caz social. Acest efect «Italia» este cauzat de lipsa de responsabilitate a «celor de sus». Mama nu ar fi plecată peste graniță, dacă situația din România ar fi fost una mai bună. În Europa, salariul minim e de peste o mie de euro, iar în țara noastră este undeva la patru sute de euro. Ați putea să creșteți doi copii cu patru sute de euro? Mama a plecat pentru a ne oferi un viitor mai bun decât ea l-a avut. Dorul de ea m-a învățat să fiu puternică, să fiu calculată și chibzuită, dar și să fiu o luptătoare”, spune tânăra, studentă la Etnologie, la Cluj-Napoca. Iar acum, privind episodul telefonului, e convinsă că „deciziile nu se iau niciodată nici la bucurie, și nici la supărare”.

„Vedeta populară” Cătălina Rotaru: „Muzica a cântărit 100% în decizia de a rămâne”

De când a câștigat trofelul, nu a avut vreme să meargă și acasă, în Bucovina, din cauza examenelor. „Mama, adică bunica, este nerăbdătoare să mă strângă în brațe”, spune fata. Cu toate că și mama și fratele ei sunt în străinătate, fata are un destin scris în România. Este legată strâns de pământul natal, iar muzica a ținut-o acasă. „Fiecare își are viitorul scris in cartea vieții. Dumnezeu a vrut sa trăiesc în tara mea, să cant cântecul tradițional și să duc mai departe tradiția din Bucovina. Acesta este motivul pentru care eu nu am plecat, nu putem schimba nimic din ceea ce EL are de gând cu fiecare. Muzica a cântărit 100% în decizia de a rămâne. Din dorința de a urma o carieră în muzica populară, am ales să rămân acasă. Pentru că cel mai important este să faci în viață ceea ce îți dorești și apoi să poți să te declari un om fericit”, spune fata.

Muzica i-a intrat pe sub piele de când era copil. Și culmea, a descoperit-o tot datorită Televiziunii Române. „Încă de mică am simțit o atracție față de acest gen muzical, probabil că încă de atunci, din copilărie, în suflet îmi era sădit acest sâmbure, care s-a dezvoltat ușor, ușor și a apărut această dragoste nemărginită de folclorul românesc. Când eram mică, urmăream emisiunea Tezaur Folcloric alături de bunicii mei și țin minte că eram foarte fericită când vedeam bucovineni de-ai mei. Dansam pe melodiile pe care le ascultam și cântam împreună cu cei care le interpretau. Frumusețea aparte a muzicii populare cred că m-a atras cel mai tare”, povestește ea.

.Tânăra are și o explicație legată de cei care iubesc și mai mult folclorul când pleacă din țară sau poate chiar atunci îl descoperă. „Tradiția face parte din noi, face parte din spiritualitatea românului. Oamenii simt dorul de tradiție, nu o descoperă. Eu simt în mine aceste lucruri. Cultura noastră spirituală este un tezaur de necuprins cu mintea și cu sufletul, este ceva ce trebuie trăit. Cântecul popular este o identitate a noastră. Tradițiile noastre sunt absolut minunate; din păcate, nu toți vedem aceste bijuterii pe care le avem”, spune Cătălina.

Prima dată, tânăra a cântat pe o scenă la festivalul „Doină, Doină, cântec dulce”, la Gura Humorului. Au trecut ani de atunci și iată, Cătălina Rotaru este acum câștigătoarea concursului „Vedeta populară”. „Prin câștigarea acestui concurs am deschis o ușă foarte importantă pe acest drum, al cântecului. Câştigarea concursului Vedeta populară de la TVR 1 este o realizare foarte mare, dar și o responsabilitate, în același timp. Îmi voi continua drumul în cântecul tradițional, încercând să aduc în atenția ascultătorilor folclorul tradițional bucovinean, așa cum s-a născut el, în vatra satului”, mai spune fata.

