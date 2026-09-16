Trei oameni au murit, după ce un elicopter care transmitea imagini de la un grav accident s-a prăbuşit în Los Angeles, în apropierea locului accidentului, au anunţat autorităţile, citate de presa internaţională.

Aparatul de zbor s-a prăbuşit între două clădiri comerciale din cartierul Chatsworth, a declarat pentru BBC un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din Los Angeles (LAFD). O persoană a fost transportată la un spital local, iar starea acesteia rămâne necunoscută.

NBC Los Angeles a confirmat că elicopterul era NewsChopper4, care opera și pentru Telemundo 52, și se afla marți în zonă pentru a relata despre un accident mortal de autobuz.

Aeronava s-a prăbușit cu puțin înainte de ora locală 19.00 (1.00 BST) între două clădiri comerciale din cartierul Chatsworth, a declarat pentru BBC un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din Los Angeles (LAFD).

Departamentul de Poliție din Los Angeles (LAPD) a declarat că încă nu se știe câte persoane se aflau la bord și că numele victimelor nu au fost dezvăluite.

Incendiul provocat de accident s-a extins la patru vehicule și două containere de depozitare, iar peste 70 de pompieri au fost detașați la fața locului, a declarat LAFD.

În timpul unei transmisiuni emoționante în direct pe NBC4, prezentatoarea de știri veterană Colleen Williams a confirmat că elicopterul postului local de știri a fost cel care s-a prăbușit.

„Știam că era vorba de o mutare a aparatului de zbor. Știam că pierdusem contactul cu oamenii noștri de acolo și tocmai am primit confirmarea”, a spus Williams.

Anterior, căpitanul LAFD, Branden Silverman, a declarat pentru filiala locală a CBS, partenerul american al BBC: „Avem un pacient confirmat care părea să se afle în afara elicopterului în momentul prăbuşirii”. „Această persoană a fost declarată decedată la faţa locului”, a adăugat Silverman.

Mai multe elicoptere de știri se aflau în zonă în momentul incidentului, relatând despre un accident de autobuz.

Mai devreme în cursul zilei, două persoane au fost ucise și alte șase au fost rănite după ce un SUV s-a izbit de un autobuz urban în Chatsworth, a relatat CBS.

Divizia Centrală a LAPD a postat pe X că transmite „gânduri și rugăciuni familiei, prietenilor și colegilor de la KNBC 4, Los Angeles”.

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a scris pe X că a fost „absolut devastată de pierderile de vieți omenești din Chatsworth în această seară”.

„Inima mea este alături de familiile și cei dragi ai celor pe care i-am pierdut în tragica coliziune cu autobuzul și accidentul de elicopter”, a adăugat ea.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a scris la X: „Inimile noastre sunt alături de victimele și familiile accidentelor devastatoare de autobuz și elicopter Metro din Chatsworth, care au avut loc în această seară, și de întreaga familie NBC4”.