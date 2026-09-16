Națiunile Unite au adoptat o rezoluție simbolică prin care sprijină utilizarea proiecției cartografice Equal Earth, o hartă care reflectă mai corect dimensiunile reale ale continentelor lumii. Proiecția Mercator, utilizată frecvent în prezent, exagerează dimensiunile teritoriilor din apropierea polilor, făcând Africa să pară mult mai mică.

Conform The Conversation, în această proiecție, țări situate aproape de poli pot apărea de până la 14 ori mai mari decât dimensiunile lor reale. În schimb, proiecția Equal Earth reduce aceste distorsiuni, oferind o reprezentare mai echitabilă a lumii.

Ce este o proiecție cartografică și cum schimbă aceasta dimensiunile țărilor lumii

Proiecțiile cartografice sunt metode prin care cartografii transformă Pământul tridimensional într-o reprezentare bidimensională, cum ar fi o hartă de perete sau digitală. „Pe măsură ce globul este aplatizat, harta devine distorsionată, schimbând formele și dimensiunile”, explică Jack Swab și Derek Alderman, experți în cartografie și geografie, pentru The Conversation. Deși nicio proiecție nu poate reda perfect planeta, unele sunt mai adecvate pentru anumite scopuri.

Proiecția Equal Earth este considerată mai potrivită pentru hărțile la scară globală utilizate în educație, în comunicarea publică sau în elaborarea politicilor. Aceasta oferă o înțelegere geografică mai precisă a dimensiunilor relative ale țărilor și continentelor, permițând o perspectivă mai echitabilă asupra regiunilor din punct de vedere al populației, mediului, dezvoltării sau politicii globale.

Imagine care reflectă o parte din globul pământesc Foto: Profimedia

Proiecția Mercator vs Equal Earth: diferența dintre navigația precisă și educația globală

Deși proiecția Mercator este criticată pentru distorsionarea dimensiunilor continentelor, aceasta își păstrează utilitatea în navigație.

„Proiecția Mercator menține acuratețea direcțiilor busolei între două puncte, ceea ce o face indispensabilă pentru platformele de hărți online, precum Google Maps sau Apple Maps”, explică Swab și Alderman. În schimb, proiecția Equal Earth este mai puțin utilă pentru navigație, dar promite să devină un standard pentru hărțile educaționale și de comunicare globală.

Controverse la ONU privind noua hartă: Africa invocă justiția cognitivă în fața SUA

Rezoluția ONU a întâmpinat puțină opoziție, dar nu a fost lipsită de controverse. Ucraina a ridicat obiecții legate de modul în care Peninsula Crimeea este reprezentată ca teritoriu contestat, ceea ce a generat tensiuni diplomatice cu Rusia.

Singurul vot „împotrivă” a venit din partea Statelor Unite, care au criticat inițiativa considerând-o „un proiect radical și ideologic”. Conform The Conversation, reprezentanții americani s-au opus în special legării distorsiunilor proiecției Mercator de moștenirea colonialismului și marginalizarea Africii.