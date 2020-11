VIDEO | Gary Lineker, după moartea lui Diego Maradona: „Sperăm că va găsi în sfârşit o mângâiere în mâinile lui Dumnezeu”

„De la distanţă, cel mai bun jucător din generaţia mea şi, posibil, cel mai mare dintre toate timpurile. După o viaţă binecuvântată, dar agitată, sperăm că va găsi în sfârşit o mângâiere în mâinile lui Dumnezeu”, a scris Lineker pe Twitter.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully hell finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego