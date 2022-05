Rusia a folosit pe scară largă arme termobarice în operațiunile sale militare din Ucraina. Sunt renumite pentru faptul că loviturile cu astfel de armă sunt devastatoare pe scară largă.

„TOS-1A rusesc bombardează poziții ucrainene lângă Novomihailivka, regiunea Donețk. Așa arată cel mai mare și îngrozitor război al secolului XXI. Ucraina este pregătită să riposteze. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de MLRS la fel ca NATO. Imediat.”, e textul care însoțește imaginile.

russian TOS-1A shelling Ukrainian positions near Novomykhailivka, Donetsk region. This is what the the largest and most horrific war of the 21st century looks like. Ukraine is ready to strike back. To do this, we need NATO-style MLRS. Immediately. pic.twitter.com/XwdBfAfEq8