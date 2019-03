Telefonul lui Juncker, care nu era setat pe modul silențios, a sunat de trei în timp ce președintele Comisiei Europene susținea un discurs la primul summit UE-Liga Arabă, care a avut loc recent în Egipt.

Spre surprinderea tuturor celor prezenți, Juncker a fost nevoit să se oprească din vorbit, pentru a putea răspunde la telefon.

„Nu ştiu cine a inventat aceste lucruri, dar sunt o invenţie proastă. Mă opresc, deoarece telefonul nu se opreşte”, le-a spus Juncker.

La finalul convorbirii, politicianul luxemburghez a dezvăluit identitatea persoanei care l-a sunat. „Suspectul obișnuit, soția mea”, a spus Juncker, moment în care toată sala a început să râdă.

WATCH: Jean-Claude Juncker answers a phone call during the EU-Arab League summit in Sharm El Sheikh.

'It was the usual suspect… my wife!', he says. pic.twitter.com/YDhpMFrNRW

— Philip Sime (@PhilipSime) February 25, 2019