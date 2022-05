Serhii Haidai, șeful administrației militare regionale din Luhansk, a transmis duminică, pe Telegram, că „este probabil ca toate cele 60 de persoane prinse sub ruinele clădirii să fi fost ucise”.

Imaginile surprinse de salvatorii care încearcă să stingă focul și caută oamenii prinși sub dărâmături arată că din școala din Bilohorivka nu a mai rămas aproape nimic în picioare.

Platforma Nexta a publicat o filmare și fotografii de acolo.

Serhiy Haidai, head of the regional military administration reports that as a result of the airstrike on a school in #Bilohorivka probably 60 people have been killed. pic.twitter.com/LARzLfZThY