„Luăm în calcul respectarea unor reguli şi aplicarea de restricţii acolo unde se impune, cât mai devreme posibil. (…) „Eu recomand în continuare o şcoală faţă în faţă, în condiţiile în care se poate face acest tip de şcoală”, a declarat Nelu Tătaru, duminică, într-o conferință transmisă live de BZI.

Ministrul Sănătății a fost în vizită la Iași pentru a discuta cu managerii de spitale situația din Secțiile de Terapie Intensivă.

„Sunt anumite zone în care avem o creștere a cazurilor în terapie intensivă. În general Bucureștiul se confruntă în acest moment cu creșterea numărului de cazuri în terapie intensivă. Acolo unde cazurile depășesc, merg către județele limitrofe unde sunt locuri libere pe terapie intensivă”, a declarat Nelu Tătaru, la Iași în conferința transmisă live de BZI.



Întrebat câte paturi de ATI a cumpărat România de la începutul pandemiei, ministrul a răspuns:

„Dacă vă spun că noi am plecat cu 740 de paturi suport Covid complet dotate. Suntem la 1250 în acest moment, iar după extindere mergem spre 1500. Avem cu 75% mai mult decât am avut. A fost un an de modernizare forțată, de organizare impusă de situație, în același timp un an în care cred că trebuie să mergem spre normalizare”.

Ministrul Sănătății a mai anunțat și că sunt săptămâna viitoare ajung în țară 43.000 de noi teste, iar apoi vor mai veni încă un milion de teste.



Citeşte şi:

Interzis la petreceri de Revelion. Ludovic Orban: ”Să amânăm dorința de a ne distra”

Parada militară de 1 Decembrie nu va avea loc. Ziua Naţională, sărbătorită cu maximum 50 de persoane

Capitala, peste 500 de cazuri noi de coronavirus în ultimele 24 de ore. Care e situația în restul țării

PARTENERI - GSP.RO Duckadam s-a dus cu soția lui să facă un testul COVID. Incredibil ce a pățit la clinică: „Au zis...

PARTENERI - PLAYTECH Astroloaga care a prezis pandemia a făcut o nouă predicție. Ce se va întâmpla în 6 luni

HOROSCOP Horoscop 1 noiembrie 2020. Leii pot ignora, pentru o zi, orice fel de problemă, oricât de arzătoare ar fi

Știrileprotv.ro Alegeri prezidențiale în SUA. Cine conduce în sondaje. Diferențe mari între candidați

Telekomsport Imagini desprinse parcă dintr-o altă lume! Mirel Rădoi, cu biletele la pariuri în mână. Cum a pariat masiv şi explicaţiile selecţionerului VIDEO