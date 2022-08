„Operaţie rară de transplant la Institutul Clinic Fundeni: o femeie de 54 de ani a fost salvată de nepotul ei de 24 de ani, care i-a donat o parte din ficat”, așa începe reportajul Digi24 difuzat vineri seara, în jurnalul orei 22.00.

Reportajul relatează cum un tânăr militar de 24 de ani își donează o parte din ficat mătușii sale, în vârstă de 54 de ani. După câteva declarații ale celor doi, camerele de filmat se mută în sala de operații, acolo unde în colțul din stânga două femei, despre care nu știm dacă sunt doctori sau asistente medicale stau de vorbă. Una poartă mască și butonează telefonul relaxată, în timp ce cealalta o are îndepărtată, în timp ce bea dintr-o cafea. Femeile stau la mai puţin de trei metri de pacienţii aflaţi în operaţie.

Un medic a sesizat situația, televiziunea, nu

Secvența cu cadrul medical care nu respectă procedura dintr-o sală de operaţie a fost sesizată de către doctorul Marius Uscatu, chirurg ortoped. „Esența medicinei românești: în plin transplant hepatic, o doamnă stă relaxată, fără mască, cu paharul de cafea în mână. Horror. Inadmisibil”, a scris acesta pe Facebook.

„Infecţiile nosocomiale, la care România deţine recordul absolut, se datorează în primul rând măsurilor elementare de igienă (spălarea mâinilor, masca etc). Eu am operat mulţi ani în Franţa, în multe clinici publice sau private. Nici măcar o dată nu am văzut aşa ceva. Gestul spălării mâinilor şi al portului măştii este spontan, precum respiraţie, şi nu o servitute («botniţă», în cultura românească)”, a mai explicat în comentariile la postare, medicul Marius Uscatu.

Acesta susţine că astfel de momente, în care personalul medical nu este preocupat de normele de igienă, sunt des întâlnite în spitalele din România.

„Am operat de 2 ori în spitale de stat din România în ultimii 15 ani, la rugămintea unor colegi (fracturi foarte grave, pe care nu știau să le opereze singuri). Într-unul dintre cazuri, a intrat șeful clinicii în haine de stradă, fără mască, în sala în care operam. În al doilea caz, ușa sălii de operație dădea către casa scărilor și m-am trezit cu pacienți de pe stradă, intrând în sala în care operam. Mi-am jurat să nu mai operez într-un spital public din România”, a povestit Marius Uscatu.

Captura de ecran a fost preluată şi pe pagina de Facebook a chirurgului român Horia Roman, care lucrează în prezent la o clinică elveţiană. „Recoltare pentru transplant: lume ca la bâlci, cucoana care îşi bea cafeaua fără mască, plin de neaveniţi, depozit de acareturi în sala de operaţie”, a scris medicul Horia Roman.

Potrivit reportajului Digi24, operaţia a fost realizată de profesorul Vlad Braşoveanu şi a durat 6 ore. De la începutul anului, la Institutul Clinic Fundeni au fost făcute 42 de transplanturi hepatice.

Medic anestezist: Nu cred că cineva a sterilizat acel pahar de cafea de la take-away

Un medic chirurg la un mare spital de urgenţă din Bucureşti a explicat, pentru Libertatea, care este cea mai mare greşeală făcută de echipa medicală: „E o regulă de bază în sălile de operaţie încă de dinainte de pandemie ca personalul medical să poarte mască în sala de operaţie. E regula de bază pentru asigurarea unei asepsii (absenţa microbilor în urma sterilizării, n.r.)”, susţine chirurgul.

Un alt medic, anestezist la un spital din Capitală, a explicat că fiecare sală de operaţie este prevăzută cu o cameră de pauză, unde personalul medical se poate odihni. Această cameră ar fi putut fi folosită de personalul medical de la Institutul Clinic Fundeni, întrucât operaţia de transplant a durat 6 ore, crede medicul. „Într-o sală de operaţie, participă mai multe cadre medicale care, în cazul unei proceduri ample, au timpi morţi. Regula este ca aceştia să se retragă în camera de pauză până când sunt din nou solicitaţi”. În plus, medicul a remarcat că paharul de cafea este unul din carton şi, cel mai probabil, a fost adus în sala de operaţie din exteriorul spitalului. „Nu ai voie să introduci în sala de operaţie niciun obiect care nu a fost sterilizat în prealabil! Or, îmi vine greu să cred că cineva a sterilizat un pahar de cafea de la take-away”, a susţinut doctorul anestezist.

Conducerea Institutului recunoaște greșeala

Contactată de Libertatea, conducerea Institutului Clinic Fundeni a recunoscut eroarea și a anunțat că va urma o investigațiiei.

„În mod clar, este o încălcare a procedurilor de bloc operator, care va fi investigată”, a transmis, pentru Libertatea, managerul Institutului Fundeni, doctorul Anca Coliţă.

