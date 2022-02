Un videoclip viral a surprins un tată ucrainean plângând, luându-și rămas bun de la fiica lui înfricoșată, înainte ca ea să se urce într-un autobuz și să înceapă drumul pentru a părăsi țara devastată de război. Bărbatul a fost forțat să rămână în Kiev din cauza unei interdicții care îi împiedică pe toți bărbații capabili să lupte să părăsească țara.

