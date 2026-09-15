Mii de turiști au luat cu asalt Munții Tatra, în weekendul 12-13 septembrie, profitând de vremea frumoasă. Traseele montane s-au transformat în alei aglomerate, a notat ziarul Blesk din Cehia.

În Munții Tatra, fluxul de turiști rămâne la cote maxime. În ultimul weekend, potecile montane din zonă au fost invadate de vizitatori dornici să profite de ultimele zile călduroase.

Un videoclip postat pe pagina de Instagram „Tatry Official” arată o coloană nesfârșită de drumeți, înghesuiți unul în spatele celuilalt pe traseele montane.

„Cine așteaptă cu nerăbdare weekendul în Tatra?”, întreabă, ironic, autorii postării. Situația a fost confirmată și de Radio Alex din Polonia, care a raportat cozi lungi la intrările în Parcul Național Tatra și aglomerație pe trasee populare, precum Hala Gąsienicowa.

Vremea prietenoasă din septembrie a fost un factor major care a contribuit la această aglomerație neobișnuită pentru această perioadă a anului.

Sfârșitul vacanțelor școlare nu a descurajat turiștii, care continuă să caute experiențe în natură înainte de apariția vremii reci.

„Se pare că vara nu se încheie niciodată aici”, a comentat un vizitator.

Afluxul mare de oameni transformă zonele liniștite în adevărate artere pietonale, ceea ce ridică întrebări despre impactul asupra mediului.

Protecția naturii este o preocupare majoră pentru autoritățile Parcului Național Tatra, mai ales în condițiile în care unii turiști nu respectă regulile, așa cum s-a întâmplat recent, când mai multe persoane au fost surprinse scăldându-se în lacurile glaciare.

Munții Tatra reprezintă sectorul cel mai înalt al lanțului montan carpatic, grupa Carpaților de Vest. Se întinde la granița dintre Slovacia și Polonia, cea mai mare parte a masei montane revenindu-i primei.