„Client neașteptat” într-un coafor din Carei

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, în Cartierul Mihai Viteazul 2 din municipiul Carei, județul Satu Mare. O vidră de mari dimensiuni a fost zărită pe strada Bartók Béla, aproape de supermarketul Kaufland, potrivit informațiilor PresaSM.

Vidra speriată s-a ascuns într-un salon. Jandarmii au reușit să o prindă și să o elibereze în sălbăticie. Foto: PresaSM

Animalul sălbatic, aparent dezorientat, a intrat în parterul unui bloc și s-a refugiat într-un salon de coafură, ascunzându-se sub un calorifer. Locatarii au încercat să o prindă, dar, pentru siguranță, au sunat la numărul de urgență 112.

Localnicii au chemat ajutoare

Primul echipaj sosit, de la Poliția Locală, a transmis că situația ține de competența Poliției Animalelor. După o a doua sesizare la 112, autoritățile au decis să trimită un echipaj de pompieri sau de jandarmi, pentru capturarea și relocarea animalului.

Deocamdată, nu este clar cum a ajuns vidra în zona centrală a orașului Carei.

Operațiune cu grijă și răbdare

Ajunși la fața locului, jandarmii au acționat cu răbdare și grijă, reușind să captureze animalul fără a-i provoca răni și fără a pune în pericol persoanele aflate în apropiere.

„Jandarmii au intervenit pentru salvarea unei vidre intrate într-un salon de coafură din municipiul Carei. Astăzi, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, un echipaj din cadrul Detașamentului 3 Jandarmi Carei a fost solicitat să intervină într-o situație mai puțin obișnuită: o vidră pătrunsese, speriată și dezorientată, în incinta unui salon de coafură din municipiul Carei”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei.

Vidra a fost apoi eliberată cu grijă în mediul ei natural, pe malul râului Crasna, acolo unde îi este locul

Vidra, „termometrul” apelor curate

Vidra eurasiatică (Lutra lutra) este o specie strict protejată în Europa, inclusă în anexele II și IV ale Directivei Habitate, statut confirmat și în surse oficiale din România. Potrivit WWF România, prezența ei e considerată un indicator al apelor curate și al hranei suficiente în ecosistemele acvatice.

Prezența vidrei în centrul orașului rămâne un mister. Specialiștii spun că aceste animale trăiesc de obicei pe malurile râurilor și lacurilor, iar apariția lor în zone urbane poate fi provocată de inundații, lipsa hranei sau rătăcirea pe timp de noapte.

