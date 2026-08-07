Cu viteze ale vântului de până la 144 km/h și rafale de 198 km/h, Dolphin a determinat anularea a peste 500 de zboruri și suspendarea activității la nouă fabrici Toyota, pe fondul riscului de întreruperi în transporturile maritime ale vehiculelor finite, relatează publicația japoneză The Japan Times.

(출처: reuters)

Japan orders evacuations as Typhoon Dolphin approaches, cancels 500 flights https://t.co/yxE6s7PMC5 — 에이치엠44 (@HM44_HM44) August 7, 2026

Autoritățile au avertizat că taifunul ar putea provoca daune semnificative, inclusiv prăbușirea unor structuri.

Regiunea Kyushu, afectată de cutremurul devastator de 7,1 grade din 12 noiembrie 2025, este deja sub impactul vânturilor puternice. În Kumamoto, unde peste 6.700 de locuitori se află încă în centre de evacuare, situația rămâne critică.

Typhoon Dolphin pounds Okinawa, Japan with fierce winds and dangerous conditions. Evacuation orders issued for nearly 260,000 people and 500+ flights canceled. https://t.co/upTxtB2EtJ pic.twitter.com/JjTaTMFy0c — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 7, 2026

Temperaturile în zona afectată ar putea atinge 36°C, crescând riscul de insolație, au avertizat autoritățile. În paralel, valuri înalte și ploi torențiale continuă să amenințe regiunile insulare din sudul Japoniei, conform The Japan Times.



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