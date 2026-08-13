Aprovizionarea cu rachete interceptoare a scăzut dramatic în 2026 față de anul trecut, în timp ce atacurile cu rachete balistice lansate de armata rusă s-au intensificat. Zelenski a dezvăluit că își petrece zilele cu „milioane” de apeluri telefonice, negociind acorduri opace cu aliații, pentru mai mult ajutor militar.

„Dacă ne vând 5%, trecem iarna. Cu 10%, distrugem toată balistica lor”, a spus Volodimir Zelenski, apoi a explicat că, în prezent, Ucraina dispune de doar o mică parte din necesarul real pentru a-și proteja orașele și infrastructura critică de bombardamentele nocturne ale rușilor.

„Anul acesta avem de 2,5 ori mai puține rachete interceptoare decât am avut în 2025. În schimb, Rusia lansează de două ori mai multe rachete balistice pe lună decât înainte”, a precizat președintele ucrainean, în interviul pentru CNN.

Există o penurie globală de rachete din cauza războiului SUA cu Iranul, în care americanii și statele din Golf au folosit zeci de astfel de rachete pentru a combate atacurile iraniene cu rachete și drone ieftine. Deficitul costă cel mai acut Ucraina, unde orașele par în unele nopți lipsite de apărare în fața atacurilor cu rachete ale Moscovei.

Zelenski a oferit o perspectivă rară asupra eforturilor sale personale zilnice de a obține mai multe interceptoare, care au implicat încheierea de tranzacții pe care a preferat să le păstreze private. „Asta trăiesc în fiecare zi: de la 1% la 5% (negocieri de a crește numărul de rachete interceptoare în marja acestor procente, n.red). Am câteva luni și milioane de apeluri telefonice… Încerc să schimb ceva cu rachete… Fac niște lucruri pe care nici măcar nu le pot împărtăși. Asta nu înseamnă că este în afara legii. Dar nu pot vorbi despre asta.”

În marja summitului NATO de la Ankara, Trump a declarat că va permite Ucrainei să obțină o licență pentru a fabrica ea însăși interceptoarele complexe, dar câteva zile mai târziu a spus că nu este sigur de această idee. Producătorii sistemelor de rachete Patriot au trimis oficiali la Kiev pentru a discuta ideea, dar rezultatele rămân evazive.

„Sper să obțin asta”, a spus Zelenski. „Nu am acum 5% și nu am o astfel de aprobare. Și aceasta este pentru mine o mare provocare, una dintre cele mai mari pe care le-am avut încă de la începutul acestui război.”, spune președintele ucrainean.

Zelenski a declarat că imploră Casa Albă direct, prin apeluri, mesaje și indirect prin intermediul aliaților, să sporească sprijinul acordat. Însă, în rest, a fost reticent în a oferi detalii despre interacțiunile sale recente cu administrația Trump.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE