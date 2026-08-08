SUA furnizează lunar Ucrainei rachete pentru sistemele Patriot

Zelenski a declarat, în timpul unei discuții cu jurnaliștii, alături de președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, că Ucraina are un acord cu SUA privind alocarea lunară de rachete pentru sistemele Patriot, însă cantitatea acestora nu este suficientă pentru nevoile apărării aeriene ucrainene. „În ce direcții se poate rezolva această problemă? În primul rând, cine dispune de sisteme antirachetă? Producătorul, adică SUA. Pot ei să ne ajute? Lucrăm la acest aspect”, a precizat Zelenski, potrivit publicației Pravda.

De asemenea, întrebat dacă vor fi alocate rachete de către SUA în fiecare lună, președintele ucrainean a precizat: „Da, avem o înțelegere în acest sens”.

Volodimir Zelenski nu a precizat exact câte rachete ar trebui livrate Ucrainei în fiecare lună. De asemenea, din cuvintele sale nu reiese clar dacă este vorba despre o nouă înțelegere cu SUA sau despre un acord încheiat anterior, care va rămâne în vigoare și în viitor.

Amintim că Ucraina și SUA au convenit deja asupra livrării de rachete de interceptare pentru sistemul Patriot, însă detaliile privind programul lunar regulat de livrări nu au fost făcute publice. În noaptea de 7 spre 8 august, trupele ruse au atacat Ucraina cu șase rachete, dintre care niciuna nu a putut fi doborâtă.

Zelenski spune că Ucraina nu mai are „nicio termocentrală intactă”

Zelenski a discutat sâmbătă, 8 august, cu Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, despre energie, securitate și Uniunea Europeană, informează EFE.

După întâlnire, președintele Ucrainei a precizat că țara sa nu mai are „practic nicio termocentrală intactă”, pe măsură ce se apropie iarna, din cauza atacurilor care au loc aproape zilnic.

„Rachetele rusești sunt menite în mod special să le facă viața insuportabilă ucrainenilor”, a declarat el.

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