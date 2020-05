De Cristian Otopeanu,

Viorel Cataramă a declarat la Antena 3 că „poliţiştii care au venit azi au fost de la Poliţia comunitară, politcoşi şi civilizaţi. Am comunicat datele cerute. Eu trebuie să le raportez o dată sau de două ori pe zi situaţia în care mă aflu”.

Ulterior, Viorel Cataramă a detaliat pentru Libertatea ce s-a întâmplat.

„De la poarta casei mi s-a transmis că a venit Poliţia şi am intrat în contact telefonic cu ei. Mi-au spus că au luat la cunoştinţă ce am făcut eu la Bărbuleşti şi că în conformitate cu prevederile Ordonanţelor Militare trebuie să mă ia în evidenţă şi să avem un contact telefonic zilnic pentru a se informa despre starea mea”, a explicat Cataramă.

Am senzaţia că am o oarecare greutate la respiraţie, aşa că mi-am comandat un pulsoximetru ca să îmi iau concentraţia de oxigen în sânge. Pot să vă spun că în acest moment am un rezultat de 96. Dacă scade sub 95, este avarie. Acum, temperatura este de 36.9. Până la 37.5 mai este

Viorel Cataramă pentru Libertatea: