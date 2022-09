În ultima perioadă, Oana Lis e precum o asistentă medicală pentru Viorel Lis. Fostul edil al Capitalei nu se mai poate deplasa singur, are un scaun cu rotile, iar boala îl macină. „Mi-au zis și oamenii din spital, «Oana ești extraordinară că stai cu el». Viorel e familia mea și voi lupta pâna în ultima clipă! Sper să reușesc totuși până la capăt, să mă țină puterile!”, a explicat Oana, care își dorește ca soțul ei să fie îngrijit acasă, va face și demersuri în sensul acesta. Ei îi e foarte greu să aibă grijă de el, se gândește chiar să îl ducă la un azil.

„Știu că unii își duc părinții, soții, la azil. Tot mai mulți ajung acolo, uite și Arșinel a ajuns! Eu nu condamn, nu judec pe nimeni! Probabil că, dacă cineva e cu Alzheimer ,e foarte greu să te descurci cu el. Poate să dea drumul la aragaz, uită, mai știu eu ce se întâmplă?! E un pericol pentru el și pentru ceilalți. Și, într-adevăr, e foarte scump să vina medicul acasă, să vina terapeuții acasă. Dar, se poate!

O să depun și eu dosar pentru ajutor de la stat pentru Viorel, să-i iau o asistentă. E foarte greu să le fac eu pe toate! Mă lupt cu Viorel că el mai și cade, e trist, ce să facem! Nu mă lasă inima cu azilul, dar vom vedea, depinde cum înaintează boala la Viorel!”, a mai declarat Oana Lis pentru click.ro.

Recomandări Vladimir Putin anunță mobilizare parțială în Rusia și amenință cu bomba atomică, „dacă integritatea teritorială va fi pusă în pericol”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ce probleme de sănătate are Viorel Lis

Ajuns la 78 de ani, Viorel Lis are probleme grave de sănătate de aproximativ cinci ani de zile. El are la activ câteva accidente vasculare, a suferit un preinfarct în luna martie a acestui an și are și diabet. Conform Click, medicii i-au descoperit și câteva leziuni pe creier.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A înșelat-o vreme de 16 ani cu Vica Blochina, dar îi stă alături de peste 30 de ani. Cum arata soția lui Victor Pițurcă

Playtech.ro ULUITOR! Celebrul actor din România care şi-a ÎNȘELAT soţia. S-a întâmplat de mai multe ori

Viva.ro Cine este soția lui Visarion Alexa, preotul acuzat de hărțurie sexuală. Ce s-a aflat despre ea

Observatornews.ro Boala care a trimis deja sute de copii la medic. Dacă nu este tratată la timp, pacienţii pot ajunge şi la Terapie Intensivă

Știrileprotv.ro O femeie a dispărut, lăsând acasă soțul și copiii. La întoarcere a mințit pe toată lumea, inclusiv FBI-ul. Unde fusese de fapt

FANATIK.RO Top 7 vedete din România care au născut după 40 de ani. La ce vârste au devenit mame Simona Gherghe şi Gabriela Cristea

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

HOROSCOP Horoscop 21 septembrie 2022. Săgetătorii primesc azi un alt fel de combustibil, unul care alimentează orgoliul și poate accentua egoismul