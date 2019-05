Viorica Dăncilă, supărată că nu a fost invitată la Summit-ul UE de la Sibiu: „Cum putem vorbi de unitate, când premierul care deține președinția rotativă nu e invitat să vorbească?”

„Nu pot să vă spun dacă merg, nu am fost invitată, dacă voi fi invitată, voi merge”, a spus premierul, după ce a participat la slujba oficiată cu prilejul sărbătorii Izvorul Tămăduirii, la Mănăstirea Nucet.

Şefa Executivului a ţinut să precizeze că Guvernul este cel care a organizat Summitul.

„Aici e o contradicție, Guvernul a asigurat finanțarea summitului, președintele Consiliului European e premierul. Deci cum să vorbești de toate rezultatele, sunt 90 de dosare legislative încheiate, o muncă titanică din partea Guvernului, mi se pare nepotrivit că tocmai cei care au muncit atât pentru România să nu fie invitați la Summit”, a spus ea.

Dăncilă a amintit de evenimentul de deschidere a preşedinţiei Consiliului UE, când l-a invitat pe preşedinte la Ateneul Român. „Când am vorbit la Ateneu eu am adresat un mesaj de unitate, i-am dat posibilitarea preşedintelui României să vorbească, penru că eu am crezut că trebuie să existe consens pe perioadă Preşedinţiei române a Consiliului UE.Nu am fost invitată (n.r.: La Sibiu)”, a spus ea.

Premierul a menţionat că la Sibiu vin toți liderii europeni, şi neinvitarea sa este un mesaj pentru întreagă Europă. „Gândiţi-vă că vin toţi liderii europeni. E un mesaj pe care îl vom da pentru întreaga Europă. Cum putem vorbi de unitate când premierul României nu este prezent pentru a putea vorbi despre realizări şi agenda 2019-2024″, a mai spus premierul.”, a mai declarat Viorică Dăncilă.

Summitul şefilor de stat sau de guvern din UE va avea loc pe 9 mai la Sibiu şi este cel mai aşteptat eveniment politic în perioada deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului UE. Summitul va fi găzduit de preşedintele Klaus Iohannis iar preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, va prezida reuniunea.

La eveniment vor participa lideri din 27 de state membre UE, preşedintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, şi preşedintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani.

Citeşte şi: VIDEO | Siegfried Mureșan, candidat PNL pentru Parlamentul European, actual europarlamentar: ”Mi-e teamă că părinților mei, care sunt profesori, le vor scădea din nou salariile”

Citește mai multe despre Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă pe Libertatea.