„Fiecare ucrainean este epuizat de acest război”

Vitali Kliciko a abordat subiecte sensibile precum posibilitatea unor negocieri cu Rusia și cedarea unor teritorii, în condițiile în care situația din Kiev rămâne tensionată.

„Acum vedeți un cer albastru, soare, o iluzie pentru un moment. Dar în orice secundă putem auzi o alarmă aeriană”, a declarat fostul campion mondial de box.

El a subliniat că atacurile rusești au devenit mai intense, cu „sute de drone și rachete balistice lansate simultan”. „Fiecare ucrainean este epuizat de acest război”, a afirmat edilul Kievului.

„Zelenski va trebui să ia decizii dificile”

El a menționat că Ucraina a plătit un preț uriaș, cu numeroase vieți pierdute și orașe distruse. În acest context, primarul Kievului a sugerat că o soluție diplomatică ar putea fi necesară.

Întrebat despre posibilitatea cedării unor teritorii, Kliciko a răspuns că este „mult prea devreme să vorbim despre asta”, dar a recunoscut că președintele Volodimir Zelenski va trebui să ia „decizii dificile”.

Kliciko a subliniat importanța continuării sprijinului internațional pentru Ucraina. „Putin nu acceptă Ucraina ca țară independentă. El vrea să ocupe întreaga țară”, a avertizat primarul Kievului.

El a mulțumit Germaniei și altor parteneri pentru ajutorul oferit, subliniind că Ucraina luptă pentru valorile europene. Kliciko a avertizat că ambițiile lui Putin nu se opresc la Ucraina, ci vizează și alte țări europene.

„Doar Putin poate opri războiul”

În ciuda situației dificile, Vitali și-a exprimat speranța că vor avea loc întâlniri între Zelenski, Vladimir Putin și Donald Trump pentru a găsi o soluție diplomatică la conflict. El a recunoscut însă că „aceste negocieri vor fi foarte complicate, În orice caz, doar Putin poate opri războiul”.

Casa Albă ia în calcul posibilitatea ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin,

Întâlnirea Trump-Putin este programată vineri, 15 august, în Alaska.

Washingtonul și Moscova au confirmat că liderii SUA și Rusiei se vor întâlni pentru a discuta o posibilă încheiere a războiului din Ucraina.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a scris că liderul de la Kremlin intenționează să vină în Alaska pentru a-l întoarce pe președintele american împotriva Europei, nu pentru discuții reale despre pace

