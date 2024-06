Silviu Coşa a susţinut că s-a interesat dacă este legală deplasarea lui Vlad Jipa la Costineşti şi a precizat că aceasta nu ar fi fost aprobată de şefii săi, dar a menţionat că nu îi va face nicio plângere.

Vlad Jipa a declarat jurnaliştilor că a ales să vină la Costineşti după ce voturile pentru funcţia de primar sunt numărate din nou.

„Urmare a multiplelor sesizări şi a multiplelor solicitări din partea dumneavoastră, am decis în calitatea mea de reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi de purtător de cuvânt al Biroului Electoral Judeţean să mă prezint la Biroul Electoral de Circumscripţie Costineşti pentru a observa operaţiunile specifice.

Ulterior, după ce am ajuns la BEC Costineşti, am fost sunat de prefectul judeţului Constanţa, care mi-a precizat că mi se va face plângere penală pentru că am îndrăznit să vin la Biroul Electoral de Circumscripţie.

Am avut o discuţie cu preşedintele, cât şi cu locţiitorul de la Biroul Electoral de Circumscripţie Costineşti, dumnealor fiind procurori, ceea ce este un lucru foarte bun pentru echidistanţă şi transparenţă.

A fost o discuţie prolifică şi, în baza argumentelor, dumnealor au luat hotărârea să propună celorlalţi membri din Biroul Electoral de Circumscripţie să se reia procesul de numărare.

Ulterior, printr-o hotărâre, se va consemna acest lucru cu prezenţa tuturor celor care au fost în circumscripţie”, a explicat purtătorul de cuvânt al Biroului Electoral Judeţean Constanţa.

„Nu am pus mâna pe niciun fel de document”

El a precizat că în acest moment are loc o nouă numărare a buletinelor de vot din Costineşti, precizând că se află acolo „în calitate de observator”. „Nu am pus mâna pe niciun fel de document din cadrul circumscripţiei”, a explicat Vlad Jipa.

El a precizat că procedura ar putea dura până în jurul orei 22.00, dar a menţionat că rezultatul va putea fi contestat precizând că după ce a primit telefon de la prect, „la nici 25 de minute au apărut un membru PNL din BEJ, un candidat la Consiliul Judeţean deja ales din partea PNL-ului şi încă două persoane tot membre de partid, lucru care mă face să cred că este foarte bine că suntem aici, este foarte bine că domnii procurori colaborează şi înţeleg oportunitatea”, a declarat Vlad Jipa.

Prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, a spus, la rândul său, că deplasarea lui Vlad Jipa la Costineşti nu a fost aprobată de şefii săi direcţi.

„Am fost informat în această dimineaţă că un reprezentant al AEP se deplasează la Costineşti pentru a relua numărătoarea voturilor. Având în vedere faptul că reprezentanţii AEP nu au acest atribut conferit de lege să numere voturile, l-am sunat într-adevăr pe domnul Jipa, cu care am colaborat ca şi cu ceilalţi membri ai Biroului Electoral Judeţean pe parcursul acestui proces electoral, şi l-am întrebat dacă informaţia este corectă sau nu.

„(…)În acel moment m-am interesat dacă deplasarea dânsului acolo a fost aprobată de şefii lui direcţi. Nimeni nu şi-a asumat responsabilitatea acestei deplasări, pentru că indiferent ce atribuţii ai la locul de muncă, părăsirea instituţiei şi deplasarea într-o parte sau în cealaltă ar trebui să facă în baza unui ordin de serviciu sau ceva similar.

Mai departe, dacă este legală deplasarea dânsului sau nu, asta nu mai este problema mea. Este problema Biroului Electoral al secţiei de votare”, a explicat reprezentantul Guvernului în teritoriu.

Silviu Coşa a menţionat că nu va depune nicio plângere împotriva lui Vlad Jipa.

Diferența de un vot, mărul discordiei

La Costineşti are loc cea de-a cincea numărare a voturilor. În prima fază, câştigător a fost Dumitru Jeanu de la PSD, actualul primar, la o diferenţă de un singur vot faţă de contracandidatul său, Gheorghe Mechenici, de la PNL.

După renumărarea buletinelor, candidatul liberal avea mai multe voturi, dar decizia a fost contestată de adversarul său politic.

De asemenea, o altă numărătoare a voturilor a arătat că este egalitate între cei doi candidaţi.

FOTO: Radio Constanța

