Aflată în fortăreața Kremlinului, catedrala ortodoxă a servit de-a lungul secolelor drept loc de înmormântare pentru peste 40 de cnezi și țari ruși, relatează Reuters.

Se știa că trupul neînsuflețit al așa-numitului Mare Cneaz Donskoi se afla acolo, însă descoperirea sa, luna trecută, într-o criptă de lângă zidul sudic i-a surprins pe unii istorici, care credeau că acesta zăcea în altă parte a clădirii.

Putin nu a putut rata acest prilej de propagandă și s-a dus la sarcofagul prințului considerat deopotrivă „mare războinic și sfânt”, venerat de Biserica Ortodoxă Rusă în data de 19 mai. Liderul rus a aprins o lumânare și a stat de vorbă cu câțiva experți care i-ar fi explicat cum au identificat rămășițele.

Biserica Ortodoxă Rusă a anunțat marți descoperirea, susținând că rămășițele ar fi foarte bine conservate și ar aparține unui bărbat cu o înălțime de aproape 1,80 metri, care a murit din cauze naturale la o vârstă cuprinsă între 35 și 45 de ani.

„Toate aceste caracteristici corespund cu surse scrise și mărturii istorice privind viața și moartea Marelui Cneaz”, se arată într-un comunicat.

Dmitri Donskoi, care a murit în 1389, la vârsta de 39 de ani, a condus cnezatele Moscovia și Vladimir. Aceste cnezate aveau să devină după moartea lui Donskoi nucleul statului rus, și nu Rusia Kieveană, așa cum insistă Putin în mod fals din motive propagandistice.

Dmitri Donskoi este considerat o figură importantă în istoria Rusiei. El este creditat cu construirea primei fortărețe din piatră a Kremlinului, extinderea cnezatului Moscoviei și înfrângerea Hoardei Mongole în Bătălia de la Kulikovo, care a avut loc pe 8 septembrie 1380, în apropierea râului Don.

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