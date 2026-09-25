Armata SUA analizează posibilitatea desfășurării unor unități de sprijin în jurul Cubei, potrivit unui raport exclusiv CBS News. Documentele interne obținute de postul american indică planuri preliminare pentru o eventuală operațiune militară în zonă.

Armata SUA analizează ce trupe de sprijin militar ar putea fi trimise imediat în regiunea Caraibelor

Conform informațiilor publicate de CBS News, armata SUA evaluează dacă poate aloca unități de poliție militară, personal medical și alte echipe de sprijin Comandamentului Sudic (SOUTHCOM). Aceasta este structura responsabilă de operațiunile militare din America Centrală, de Sud și din Caraibe. Documentul consultat sugerează o posibilă desfășurare pentru o perioadă de 90-120 de zile.

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Deși numele Cubei nu apare explicit în document, mai mulți oficiali americani, sub protecția anonimatului, au declarat pentru CBS News că planul are legătură cu posibile intervenții legate de insulă. Până în prezent, nu există informații despre o decizie finală privind trimiterea trupelor sau natura exactă a operațiunii planificate.

Trupele luate în calcul pentru intervenție includ brigăzi medicale și echipe de poliție militară

Documentul analizează disponibilitatea a șase tipuri de unități, inclusiv unități specializate în logistică, transport, întreținere, combustibil și aprovizionare, precum și un batalion de marină. De asemenea, se ia în considerare o brigadă medicală pentru intervenții urgente și îngrijirea răniților, dar și o brigadă de poliție militară, responsabilă de pază și alte sarcini de securitate.

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Un purtător de cuvânt al SOUTHCOM, citat de CBS News, a refuzat să ofere detalii despre mișcările planificate de trupe, invocând motive de securitate operațională. Oficialii au subliniat însă că necesitățile militare din regiune sunt evaluate constant. Conform Euronews, rămâne de văzut dacă aceste planuri vor fi transpuse în practică.

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