„El (Putin – n.r.) spune că în trei-patru luni, asta le-a spus americanilor, Casei Albe şi reprezentantului preşedintelui Trump, Witkoff, că va cuceri Donbasul în două-trei luni, maximum patru luni”, a spus Zelenski într-un interviu acordat pentru ABC News.

Rusia a invadat pentru prima dată Donbasul, care include regiunile ucrainene Doneţk şi Luhansk, în 2014, cu opt ani înainte de lansarea războiului la scară largă împotriva Ucrainei.

Vladimir Putin vrea cea mai fortificată zonă a apărării ucrainene

„Este cea mai fortificată parte, cu cele mai capabile forţe”, a subliniat Zelenski, explicând de ce cedarea acestei regiuni nu este negociabilă pentru Ucraina.

„Este ca o fortăreaţă. Dacă ne retragem trupele şi el va avea tot Donbasul, cine poate garanta că nu va avansa 90 de kilometri mai departe spre Harkov. El și-a dorit mereu Harkovul”, a explicat șeful statului ucrainean.

Rușii ucid oamenii în timp ce își iau pensia

Marți, 21 de oameni veniți să-și ia pensia de la mașina poștei, în centrul satului Iarova din Donețk, au fost uciși de o bombă ghidată lansată de ruși. Satul Iarova este situat la mai puțin de 10 kilometri de linia frontului.

Volodimir Zelenski a denunțat un atac „absolut brutal” și a îndemnat comunitatea internaţională să intensifice presiunea asupra Rusiei.

Recomandări Primul semn al crizei în România: producătorii auto se întrec în reduceri de preț. Ce spun economiștii despre asta

„Lumea nu trebuie să rămână inactivă. Este nevoie de un răspuns din partea Statelor Unite. Este nevoie de un răspuns din partea Europei. Este nevoie de un răspuns din partea G20. Este nevoie de acţiuni ferme pentru ca Rusia să înceteze să mai aducă moarte”, a solicitat președintele ucrainean.

Declaraţia lui Zelenski cu privire la Donbas vine în urma informaţiilor potrivit cărora Putin i-a cerut lui Trump ca trupele ucrainene să se retragă din Donețk ca o condiție esențială pentru negocierea păcii.

Trucurile lui Putin pentru a amâna războiul

Volodimir Zelenski și-a exprimat regretul pentru faptul că Trump l-a primit pe Putin în Alaska. „El (Putin – n.r.) dorea foarte mult să se întâlnească cu preşedintele Trump, cu preşedintele Statelor Unite, şi cred că a obţinut ce voia, ceea ce este păcat”, a spus președintele ucrainean. „Putin nu vrea să se întâlnească cu mine, dar vrea să se întâlnească cu preşedintele Statelor Unite pentru a arăta tuturor imagini şi videoclipuri că el este acolo”, a adăugat el.

După ce l-a primit pe Zelenski la Casa Albă şi a discutat cu liderii europeni, pe 18 august, Trump a anunţat că organizează o întâlnire bilaterală între președintele ucrainean și liderul de la Kremlin. Totuși, regimul de la Moscova nu a arătat nicio disponibilitate de a se angaja într-o întâlnire faţă în faţă între Putin și Zelenski. În schimb, Putin a recurs la tertipurile obișnuite pentru a îngropa ideea, cerând-i lui Zelenski să vină la Moscova. La rândul lui, Zelenski i-a transmis lui Putin să vină la Kiev.

Recomandări Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”

„Nu pot merge la Moscova când ţara mea este bombardată, atacată în fiecare zi. Este de înţeles şi el înţelege acest lucru. Face acest lucru pentru a amâna întâlnirea… Se joacă şi se joacă cu Statele Unite”, a subliniat președintele ucrainean.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE