Xi Jinping și Aleksandr Lukașenko sunt considerați cei mai apropiați aliați internaționali ai lui Putin, sprijinindu-l în contextul războiului din Ucraina.

Potrivit publicației pro-guvernamentale chineze CCTV, discuția telefonică s-a desfășurat la inițiativa lui Putin, care l-a informat pe Xi despre contactele pe care le-a avut recent cu administrația Trump. Liderul regimului de la Beijing ar fi salutat dialogul dintre Washington și Moscova și și-ar fi reiterat sprijinul pentru eforturile de soluționare a războiului din Ucraina.

De asemenea, liderul de la Kremlin l-a informat pe Lukașenko despre „negocierile și acordurile” cu Statele Unite, după cum relatează agenția de stat Belta.

În plus, potrivit Kremlinului, Putin a mai discutat la telefon cu premierul indian Narendra Modi, liderul uzbec Șavkat Mirzioiev și liderul kazah Kassîm-Jomart Tokaev.

Liderul rus i-a informat despre întâlnirea pe care a avut-o miercuri cu emisarul special american Steve Witkoff și a abordat în special tematica cooperării în domeniul energetic. Subiectul cooperării în domeniul energetic este unul sensibil pentru Kremlin, în condițiile în care Trump a avertizat cu sancțiuni secundare de 100% împotriva celor care importă petrol și gaze rusești ocolind restricțiile internaționale. Termenul-limită expiră vineri, iar Trump a transmis că „depinde de Putin” dacă Rusia va fi sau nu sancționată.

Putin speră să-l înduplece pe Trump și a cerut o întâlnire cu președintele american. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat că Statele Unite acceptă acest summit pentru a-și da seama dacă regimul de la Moscova este dispus la „rezultate concrete”.

