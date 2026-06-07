Potrivit diplomatului american, Putin mai crede că Occidentul este slab și divizat, dar „faptele arată contrariul”.

„A investit atât de mult în acest proces, în reconstrucția economiei ruse pentru a susține acest război, încât se confruntă din ce în ce mai mult cu o alegere: să continue războiul și să-și realizeze viziunea (imperială – n.r.) sau să păstreze statul rus. Și ar putea să slăbească atât de mult (Rusia – n.r.) încât să fie nevoit să aleagă: să distrugă statul rus de dragul viziunii sale și al propriei moșteniri sau să facă o pauză pentru a stabiliza țara”, a spus Kurt Volker într-o emisiune difuzată pe YouTube cu fostul ministru ucrainean de Externe Pavel Klimkin.

Fostul ambasador american crede că încheierea războiului din Ucraina ar putea reprezenta o provocare separată pentru Kremlin, care ar trebui să reintegreze în societate sute de mii oameni aflați pe front, inclusiv pușcăriași.

Kurt Volker (61 de ani) a fost ultimul ambasador al SUA la NATO sub mandatele prezidențiale ale lui George W. Bush (2001 -2009) și reprezentant special al SUA pentru Ucraina în perioada 7 iulie 2017 – 27 septembrie 2019, adică în primul mandat al lui Donald Trump.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat joi seara o scrisoare lungă în care îi cere lui Vladimir Putin o întâlnire și „încetarea completă a focului” pentru a permite lansarea negocierilor de pace. Putin a catalogat a catalogat „obraznică” această scrisoare și și-a declarat intenția de a continua războiul.

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